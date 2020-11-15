«اللجنة الوطنية لتطوير المعايير المهنية» توافق على برنامج مدير المخاطر المعتمد

المصدر: دبي - البيان

عقد معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية اجتماعاً افتراضياً للجنة الوطنية لتطوير المعايير المهنية بهدف مشاركة الخبراء بالقطاع المصرفي في تطوير المؤهلات والبرامج التدريبية ووضع اللمسات النهائية لتطوير برنامج مدير المخاطر المعتمد والموافقة عليه قبل إرساله للاعتماد النهائي من الهيئة الوطنية للمؤهلات، كما وافق المجلس على العمل في تطوير برنامج مدير الخزانة وإدارة الثروات.

ترأس الاجتماع عبد الفتاح شرف، الرئيس التنفيذي لبنك «إتش إس بي سي» الإمارات، وجمال الجسمي مدير عام معهد الإمارات للدراسات المالية والمصرفية، وإيمان جاسم مدير مجموعة الموارد البشرية بمصرف الشارقة الإسلامي، وغاريث باول رئيس الموارد البشرية، البنك التجاري بدبي.

كورنيل فوري رئيس قسم الموارد البشرية في بنك دبي الإسلامي، إيمان عبد الرزاق رئيس الموارد البشرية للمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، عبدالله العطر رئيس الموارد البشرية ببنك الفجيرة الوطني، ونورة عباس مدير إدارة التدريب بالمعهد

وقال جمال الجسمي، إن البرنامج خطوة محورية إلى الأمام لدعم المواطنين بالقطاع المصرفي، وستعمل الشهادة المتخصصة في الخدمات المالية على صقل مواهب الموظفين الحاليين بالقطاع وإكسابهم مهارات إضافية وسيركز البرنامج التدريبي على ثلاث فئات رئيسية للمخاطر في قطاع المصارف - مخاطر الائتمان ومخاطر السوق ومخاطر العمليات.

وأضاف أنه على مر السنوات، تصدّر معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية المساعي الرامية إلى تحسين مهارات موظفي المصارف في دولة الإمارات. ويقوم المعهد بدعم مبادرات التوطين ومساعدة جميع المصارف في دولة الإمارات على تعيين موظفي المصارف وتطويرهم وتدريبهم.

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