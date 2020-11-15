دبي تستضيف مؤتمر تنمية إيرادات قطاع الضيافة والفنادق في المنطقة الشهر القادم

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت الجمعية العالمية لخدمات المبيعات والتسويق في قطاع الضيافة في الشرق الأوسط (HSMAI)، عن موعد انطلاق مؤتمرها الافتتاحي السنوي لتنمية إيرادات قطاع الضيافة والفنادق 2020 في الشرق الأوسط (ROC 2020 HYBRID) في الشهر القادم، وذلك بتاريخ يوم الأحد 6 ديسمبر 2020 ضمن قاعة المؤتمرات في فندق إنتركونتيننتال دبي فستيفال سيتي، وينعقد المؤتمر تحت شعار البقاء على اتصال، والبقاء على علم، والبقاء على صلة.

وينعقد المؤتمر السنوي لتنمية الإيرادات في قطاع الضيافة والفنادق (ROC 2020 HYBRID) في دبي في ظل التحديات الصعبة التي يواجهها العالم، وذلك بهدف إحياء أنشطة قطاع الضيافة وإعادة التواصل وتبادل الخبرات، ولمناقشة التحديات والإنجازات التي يشهدها قطاع الضيافة والفنادق في وقتنا الحالي، ويشارك في المؤتمر كبار المسؤولين في قطاعي السياحة والفنادق في المنطقة، وعلى رأسهم مسؤولين من دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، ومن وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية، ومن مجموعة فنادق إنتركونتيننتال ومجموعة فنادق آكور، ومجموعة فنادق جميرا ومجموعة فنادق شانغريلا، وغيرها من أهم الشركات والمؤسسات العالمية المتخصصة في قطاعي السياحة والفنادق.

هذا ويحظى المؤتمر بدعم مؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، وسوف يلقي عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري الكلمة الافتتاحية في المؤتمر.

وحول إطلاق أعمال المؤتمر الشهر القادم، صرّح عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري: "لقد أظهر قطاع الضيافة في دبي قدرة كبيرة على الصمود في وجه تحديات عام 2020، وكان أيضًا أحد القطاعات التي ارتقت إلى مستوى إنعاش السياحة وضمان شعور الزوار بالأمان أثناء استمتاعهم بكل ما تقدمه المدينة، وبفضل الاستجابة الفعّالة من قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة في التصدي لجائحة كورونا (كوفيد-19)، تمكنّا من استئناف المؤتمرات الحيوية على غرار مؤتمرنا هذا الذي سوف يساهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي في الإمارات وكافة أنحاء المنطقة، ولا شك بأنه سوف يكون لمشاركة الحضور دوراً هاماً في تعزيز أدائنا السياحي الذي نسعى إلى إعادة إحيائه منذ استئناف السياحة الدولية في يوليو الماضي، وذلك وصولاً إلى اكتساب الزخم المطلوب للانتقال بقوة إلى عام 2021”.

وفي سياق متصل، قال بوب جيلبرت، الرئيس والمدير التنفيذي للجمعية العالمية لخدمات المبيعات والتسويق في قطاع الضيافة في الشرق الأوسط (HSMAI): "نحن فخورون جدًا باستضافة دبي لمؤتمر (ROC 2020 HYBRID) الافتتاحي لعام 2020 ضمن حاضنة واقعية وافتراضية، وفي هذه المناسبة لا يسعني سوى الإعراب عن سرورنا لدعم هذا القطاع من خلال عقد هذا المؤتمر بعد مرور عام غير مسبوق ومليء بالتحديات".

وأضاف بوب: "سوف يتمكن كبار خبراء الضيافة والسياحة وشركاء قطاع الضيافة من حضور المؤتمر شخصيًا أو افتراضيًا عن بعد، وسيوفر موقع المؤتمر في فندق إنتركونتيننتال دبي فستيفال سيتي لـ 220 مشاركًا كافة إجراءات الصحة والسلامة والتباعد الاجتماعي، وكما سوف يتمكن الحضور عن بعد من متابعة مجريات المؤتمر من مواقعهم حول العالم".

وسوف يستعرض المؤتمر محتوىً سمعيًا بصريًا حديثًا من شأنه أن يضيف ديناميكية لقطاع الضيافة من خلال التفاعل الافتراضي الذي سيقود قطاع التكنولوجيا في المستقبل، وذلك برعاية شركات خبيرة بالتكنولوجيا مثل Cvent وeClipse وMaze FX.

ومن جانبها قالت منى فرج، المديرة الإدارية للجمعية العالمية لخدمات المبيعات والتسويق في قطاع الضيافة في الشرق الأوسط (HSMAI): "نحن ممتنون حقًا لكافة المتحدثين والجهات الراعية للمؤتمر، والذين بمشاركتهم سوف يمنحون قطاع الضيافة والفنادق فرصة العودة إلى أجواء المؤتمرات المتخصصة خلال هذه الأوقات الصعبة، ولا بد لي إلا أن أشير بأن هذا المؤتمر يشكل ثمرة تعاون تجمع أهم العلامات السياحية والفندقية تحت سقف واحد في دبي".

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