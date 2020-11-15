بنك دبي الإسلامي ينجح بتسعير إصدار صكوك بقيمة مليار دولار

المصدر: وام

أعلن بنك دبي الإسلامي اليوم عن نجاحه في تسعير إصدار صكوك دائمة قياسية لرأس المال الإضافي من المستوى الأول بقيمة مليار دولار بمُعدل ربح يصل 4.625 % سنويا.

وأكد البنك - في توضيح نشره على الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي - أن تسعير الصفقة تم بتاريخ 14 نوفمبر الجاري عقب الانتهاء من مكالمة مع المستثمرين العالميين، حيث اجتذبت الصكوك اهتمام أكثر من 150 من كبرى المؤسسات الاستثمارية.

وأُغلق سجل الاكتتاب بقيمة تجاوزت 5.7 مليار دولار، ما يمثل نسبة تغطية بنحو 5.7 أضعاف الاكتتاب في هذا الإصدار.

وأصدرت الصكوك بموجب برنامج إصدار صكوك بنك دبي الإسلامي من المستوى الأول (4) المحدود، وتم إدراجها في كل من بورصة يورونكست دبلن وناسداك دبي.

وتم تفويض كل من بنك دبي الإسلامي، وشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك أبوظبي الاول المُدرج في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وبنك اتش إس بي سي، ومصرف الشارقة الإسلامي المُدرج في بورصة أبوظبي، وبنك ستاندرد تشارترد للعمل بصفة مدراء الإصدار الرئيسيين المشتركين ومدراء سجل الإكتتاب المشتركين لهذا الإصدار.

وأدرجت بورصة ناسداك دبي منذ فترة صكوكاً بقيمة مليار دولار أمريكي من قبل بنك دبي الإسلامي.

وقال عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دبي الإسلامي على الرغم من الأوضاع العالمية غير المستقرة والتي نتج عنها إغلاق السوق أمام إصدارات رأس المال الهجين لبعض الوقت فقد استطاع بنك دبي الإسلامي تنفيذ هذه الصفقة.. مشيرا إلى أنه تم إغلاق سجل الاكتتاب بقيمة تجاوزت 5.7 مليار دولار ما يمثل تغطية بنحو 5.7 أضعاف الاكتتاب في هذا الإصدار .

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