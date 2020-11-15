«المالية» تطلق نظام الإخطارات وإيداع تقارير الشركات متعددة الجنسيات

المصدر: دبي - البيان

أعلنت وزارة المالية عن إطلاق نظام الإخطارات وإيداع التقارير الخاص بالشركات متعددة الجنسيات، وذلك وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 44 لسنة 2020 بشأن تنظيم التقارير المقدمة من الشركات متعددة الجنسيات على أساس كل دولة على حدة في الإمارات.

جزء محوري

وأكد يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، أهمية إطلاق نظام الإخطارات وإيداع التقارير الخاص بالشركات المتعددة الجنسيات والذي يعد جزءاً محورياً من الإجراء رقم 13 من مشروع مكافحة تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح، حيث يسهل على مجموعات الشركات الكبرى متعددة الجنسيات إمكانية تقديم التقرير الخاص بكل دولة على حدة، مع توفير معلومات حول الإيرادات المحصلة عالمياً من قبل المجموعة والأرباح وضرائب الدخل، بالإضافة إلى بعض المؤشرات المالية الأخرى المرتبطة بكل دولة تقوم فيه المجموعة بمزاولة نشاطها فيها.

تبادل معلومات

وقال: إن عملية تبادل المعلومات بين كل من المكلفين والسلطات الضريبية فيما يتعلق بأماكن توليد القيمة الاقتصادية للمجموعة، وأماكن تحويل أرباح المجموعة وسداد الضرائب المتعلقة بتلك الأرباح عالمياً تطلبت جهوداً أكبر للحد من النقص في المعلومات المتبادلة، الأمر الذي استدعى إعداد التقرير الخاص بكل دولة على حدة، ليقوم على توطيد تبادل المعلومات وتزويد السلطات الضريبية بنظرة عامة عن الأنشطة الاقتصادية للمجموعة ونتائجها المالية والضريبية عالمياً.

وبدأت وزارة المالية بتلقي الإخطارات عبر النظام منذ يوم 5 نوفمبر 2020، ويجب على الشركات متعددة الجنسيات التسجيل في نظام الإخطارات وإيداع التقارير الخاص بالشركات المتعددة الجنسيات، قبل الموعد النهائي 31 ديسمبر 2020.

يذطكر أن الإمارات انضمت إلى الإطار الشامل لبرنامج مكافحة تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح في 2018. ويهدف البرنامج إلى منع التخطيط الضريبي الذي يستغل الثغرات في القواعد الضريبية لتحويل الأرباح بشكل متعمد من الدول التي ينتج فيها الربح والتي تفرض نسبة ضريبية عالية إلى دول تفرض نسبة أقل دون وجود نشاط اقتصادي.

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