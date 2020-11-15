«تنظيم الاتصالات» تغلق 216 ثغرة أمنية خطيرة

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

حذرت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الدولة من ثغرات أمنية خطيرة في عدة برامج وتطبيقات شهيرة قد تسمح بتنفيذ أوامر برمجية ضارة أو هجمات إلكترونية أو تسريب معلومات، مشيرة إلى أن التحديثات الأخيرة لتلك البرامج والتطبيقات ستغلق نحو 216 ثغرة أمنية منها 112 لبعض منتجات «مايكروسوفت» و95 لمنتجات «إنتل» و6 ثغرات لـ«ساب» و3 ثغرات لمنتجات «أدوب».

وقال الفريق الوطني للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي التابع للهيئة في سلسلة تحذيرات أمنية أمس، إن «موزيلا» أصدرت تحديات أمنية لمتصفح «فايرفوكس» و«فايرفوكس أي اس ار» و«ثاندربيرد»، حيث قامت بإصلاح ثغرة أمنية خطيرة قد تسمح بتنفيذ أوامر برمجية ضارة، ونصح المستخدمين بتثبيت التحديات التي تتضمن إصلاحات تلك الثغرات الأمنية.

وذكر الفريق أن «مايكروسوفت» أطلقت أيضاً تحديثاتها الأمنية لهذا الشهر، حيث تم فيها إغلاق 112 ثغرة أمنية لعدة منتجات منها «ويندوز» وحزمة أوفيس ومتصفح إيدج، حيث إن 17 من تلك الثغرات مصنفة كخطرة جداً، كما تتضمن التحديثات أيضاً إصلاحاً لثغرة تسمح بالحصول على صلاحيات بمستوى «كيرنل» التي يجري استغلالها حالياً، ونصح المستخدمين بتثبيت التحديثات الجديدة عبر الذهاب إلى الإعدادات ثم التحديث والأمان.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز