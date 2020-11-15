658.3 مليار درهم تجارة الإمارات غير النفطية النصفية

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

بلغت تجارة دولة الإمارات الخارجية غير النفطية نحو 658 ملياراً و328 مليون درهم في النصف الأول من العام الجاري، بوزن إجمالي للتجارة 98 مليوناً و327 ألف طن، وفق بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.

وأظهرت البيانات الصادرة أمس، أن الصادرات غير النفطية بلغت قيمتها 116 ملياراً و752 مليون درهم في الفترة من يناير وحتى نهاية يونيو الماضي بوزن قدره 40 مليوناً و948 ألف طن، فيما بلغت قيمة إعادة التصدير 162 ملياراً و739 مليون درهم بوزن 8 ملايين و616 ألف طن، ووصلت الواردات إلى 378 ملياراً و837 مليون درهم بوزن قدره 48 مليوناً و763 ألف طن في الفترة ذاتها.

وبحسب التنافسية والإحصاء، استحوذت سويسرا على النصيب الأكبر من صادرات الإمارات الوطنية بواقع 18.9 مليار درهم وبوزن 771 طناً، ثم السعودية بنحو 12.28 مليار درهم وبوزن 1.56 مليون طن، بالنسبة لإعادة التصدير فجاءت السعودية في الصدارة بقيمة 24.9 مليار درهم وبوزن 663.46 ألف طن، يليها العراق 19.36 مليار درهم وبوزن 2.03 مليون طن، وبالنسبة للواردات جاءت الصين في الصدارة بنحو 68.38 مليار درهم وبوزن 4.18 ملايين طن ثم أمريكا بنحو 32.79 مليار درهم وبوزن 1.86 مليون طن.

الدول الآسيوية

وجاءت الدول الآسيوية غير العربية كأكبر الشركاء التجاريين للإمارات بقيمة إجمالية للتجارة 255.36 مليار درهم وبوزن 36.74 مليون طن، ثم الدول الأوروبية ثانياً بقيمة 122.9 مليار درهم وبوزن 7.42 ملايين طن، وثالثاً دول مجلس التعاون الخليجي بقيمة 87.11 مليار درهم، ثم مجموعة الدول الأفريقية غير العربية بقيمة 63.94 مليار درهم وبوزن 6.5 ملايين طن، ثم الدول العربية الأخرى بقيمة 63.84 مليار درهم وبوزن 9.68 ملايين طن، يليها مجموعة الدول الأمريكية بقيمة 59.34 مليار درهم وبوزن 5.13 ملايين طن، و5.6 مليارات للدول المحيطية و180.97 مليون درهم.

ومن حيث الدول، حلت الصين كأول الشركاء التجاريين مع الإمارات في النصف الأول من العام الحالي بتبادل تجاري غير نفطي جاوز 82.373 مليار درهم بوزن 6.076 ملايين طن، وثانياً المملكة العربية السعودية بقيمة 46.57 مليار درهم بوزن 5.391 ملايين طن، وثالثاً الهند بقيمة 44.873 مليار درهم وبوزن 14.62 مليون طن، ورابعاً الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 40.703 مليار درهم وبوزن 2.357 مليون طن، وخامساً سويسرا بنحو 29.396 مليار درهم بوزن 23.99 ألف طن.

تبادل تجاري

في سياق متصل، وصل التبادل التجاري لدولة الإمارات مع دول منظمة المؤتمر الإسلامي خلال النصف الأول نحو 232.65 مليار درهم موزعة بواقع 56.68 مليار درهم صادرات غير نفطية و75.62 ملياراً واردات و100.34 مليار درهم إعادة تصدير. فيما بلغ التبادل التجاري للدولة مع دول الاسكو خلال النصف الأول نحو 139.49 مليار درهم تشمل 35.08 ملياراً صادرات غير نفطية و31.5 مليار درهم واردات و72.9 ملياراً إعادة تصدير، وجاءت السعودية والعراق في الصدارة.

ووصل التبادل التجاري للإمارات مع دول الاتحاد الأوروبي خلال النصف الأول إلى 87.23 مليار درهم، تضمنت 6.95 مليارات صادرات غير نفطية و67.24 ملياراً واردات و13.03 ملياراً إعادة تصدير، فيما بلغ التبادل التجاري مع دول الكوميسا 37.79 مليار درهم منها 6.13 مليارات صادرات و10.86 مليارات إعادة تصدير و20.8 ملياراً واردات.

القطاعات الأبرز

حلت تجارة الإلكترونيات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجهزة تسجيل وإذاعة الصوت والصور كأكبر القطاعات تجارة في النصف الأول بواقع 180.94 مليار درهم بوزن 2.42 مليون طن، ثم اللؤلؤ الطبيعي والأحجار الكريمة أو شبه الكريمة والمعادن الثمينة ثانياً بقيمة 152.6 مليار درهم بوزن 9216 طناً، وثالثاً معدات النقل بقيمة 59.5 مليار درهم، ورابعاً معادن عادية ومصنوعاتها بنحو 47.96 مليار درهم، ثم منتجات الصناعات الكيماوية أو الصناعات المرتبطة بها بقيمة 39.9 مليار درهم، يتبعها منتجات معدنية بنحو 35.26 مليار درهم، ثم منتجات صناعة الأغذية والمشروبات والتبغ بنحو 26.29 مليار درهم، واللدائـــن والمطاط ومصنوعاتهمـا بنحــو 22.83 مليــار درهـم والمنتجـــات النباتيـــة 18.05 مليـار درهم ومواد نسجيـة ومصنوعاتهـــا 16.68 مليــار درهـــم.

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