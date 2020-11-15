«بن غاطي» تنجز 90 % من برج «ميلينيوم»

المصدر: دبي ــ البيان

كشفت شركة «بن غاطي» للتطوير العقاري، عن إنجاز 90% من مشروعها الجديد «بن غاطي ميلينيوم ريزيدنسز» في دبي والذي تصل تكلفته الإجمالية إلى 400 مليون درهم. والمشروع مستوحى من سلسلة «فنادق ومنتجعات ميلينيوم». ويقع على قناة دبي المائية في منطقة الخليج التجاري، ويتضمن 230 وحدة من فئة «استوديو»، وشققاً من غرفة وغرفتي نوم، كما يوفر مجموعة من وسائل الراحة المستوحاة من فنادق «ميلينيوم» العالمية، بما يضمن نمط حياة فاخراً لكل المقيمين في المبنى.

ويجذب المبنى الأيقوني، المقرر تسليمه في الربع الأول من عام 2021 عدداً كبيراً من المستثمرين الإقليميين والدوليين.

وقال محمد بن غاطي الرئيس التنفيذي لشركة بن غاطي للتطوير العقاري: «يسعدنا قرب إنجاز المشروع بالكامل قبيل انطلاق فعاليات معرض إكسبو دبي الدولي المقرر في أكتوبر 2021».

وأوضح أن المشروع يأتي ضمن المحفظة العقارية للشركة التي تبلغ قيمتها حالياً نحو 3.5 مليارات درهم تمثل 40 مشروعاً موجودة في أهم المناطق في إمارة دبي، منها 20 مشروعاً في واحة دبي للسيليكون، مضيفاً أن الشركة نجحت في تسليم 35 مشروعاً حتى الآن منذ 2015.

وأشار إلى نسبة الإشغال للمشروعات السكنية التابعة لـ«بن غاطي» لا تقل عن 80 % ما يعكس الثقة الكبيرة في استثماراتها المتميزة.

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