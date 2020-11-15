«جواهر الإمارات» يعود إلى إكسبو الشارقة 25 الجاري

المصدر: الشارقة – البيان

تستعد إمارة الشارقة لإطلاق النسخة الأولى من «معرض جواهر الإمارات»، أول معرض إماراتي 100% متخصص بالمجوهرات الماسية والذهب والفضة واللؤلؤ والأحجار الكريمة والساعات الفاخرة والعطور، حيث أعلن مركز إكسبو الشارقة عن تنظيم هذا الحدث خلال الفترة من 25 ولغاية 28 نوفمبر الجاري، تحت شعار «دع مجوهراتك تتحدث عنك»، بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة وبمشاركة عدد كبير من الشركات الإماراتية التي ستعرض أحدث خطوط واتجاهات الذهب والألماس التقليدية والمعاصرة.

وأكد عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن تنظيم هذا الحدث يأتي في إطار الجهود المبذولة لإيجاد منصات متنوعة تحفز حركة المبيعات والتجارة على المستوى المحلي وذلك بعد تأثرها بتداعيات جائحة كوفيد-19، من خلال رعاية وإطلاق سلسلة من المعارض المتخصصة على مستوى الإمارة.

وأشار محمد أحمد أمين العوضي مدير عام الغرفة إلى أن مركز إكسبو الشارقة لديه من الخبرة ما يجعله قادراً على التناغم مع مختلف المتغيرات الطارئة، معتبراً أن إطلاق هذا الحدث الموجه للصنّاع والتجار المحليين يعد خطوة متميزة تصب في تحقيق جملة من الأهداف التي تتمثل في تسريع خطوات عودة المعارض والفعاليات في الإمارة، وتحفيز السياحة الداخلية من خلال استقطاب المستهلكين من مختلف إمارات الدولة.

أشار سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، إلى أن معرض «جواهر الإمارات» سيلعب دوراً حيوياً في تحفيز تجارة الذهب والفضة والمجوهرات لتعزيز مكانة الإمارات كمركز عالمي لهذه التجارة، فضلاً عن إيجاد مساحة يستفيد منها المستهلكون من خلال تقديم باقة وفيرة من العروض والجوائز القيمة.

وأوضح المدفع، أن اللجنة التنظيمية للمعرض تعمل على استكمال كافة تحضيراتها التنظيمية واللوجستية والترويجية اللازمة لضمان تحقيق أهداف ورسالة هذا الحدث، مشيراً إلى أن المعرض يشهد إقبالاً كبيراً من الشركات الإماراتية والمحلية للمشاركة فيه، خاصة مع عودة ثقة الزوار والعارضين بالمعارض التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية وذلك نتيجة لتطبيق أقصى الإجراءات والتدابير الاحترازية.

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