129 مليوناً أرباح «دريك آند سكل» في 9 أشهر

المصدر: دبي - البيان

حققت شركة «دريك آند سكل إنترناشيونال» أرباحاً صافية 129 مليون درهم خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري. وقال منير منصور، الرئيس التنفيذي: بناء على موافقة المساهمين، تستمر عملية إعادة الهيكلة التنظيمية في التقدم بشكل جيد خصوصاً بعد استبعاد إحدى الشركات التابعة وإعادة التركيز على أعمال الهندسة الكهروميكانيكية والنجاحات المستمرة لشركتنا التابعة شركة «باسافانت»، تبذل الشركة جهودًا متواصلة للاستحواذ على المزيد من المشاريع سواء في الإمارات أو خارجها، بالإضافة إلى العمليات الجارية في تونس والكويت والعراق والجزائر وألمانيا.

وشهدت عملية إعادة الهيكلة المالية بدعم من مجلس الإدارة والمستشارين تقدماً كبيراً منذ مشاركة لجنة إعادة التنظيم المالي في وزارة المالية، فقد وصلنا إلى مراحل متقدمة في المناقشات مع البنوك القيادية لوضع اللمسات الأخيرة على إطار العمل وتفاصيل خطة إعادة الهيكلة. وكما أعلنا في سبتمبر الماضي، فإن الشركة شرعت رسمياً في عملية دعوة جميع الدائنين المعنيين بتسجيل مطالباتهم لدى الخبير المعتمد، حيث تم نشر إعلانات بشأن عملية مطالبات الدائنين في الصحف المحلية. وتمثل هذه العملية خطوة أساسية وجزءاً هاماً من الخطة الأوسع لإعادة هيكلة الشركة.

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