«دبي الإسلامي» يصدر صكوكاً دائمة بمليار دولار

المصدر: دبي - البيان

أعلن بنك دبي الإسلامي عن نجاحه في تسعير إصدار صكوك دائمة قياسية لرأس المال الإضافي من المستوى الأول بقيمة مليار دولار بأجل مدته 5.5 سنوات ومعدل ربح يصل إلى 4.625% سنوياً. وتحمل هذه الصفقة أقل عائد يحققه أي بنك على الإطلاق على مستوى العالم على صكوك دائمة لرأس المال الإضافي من المستوى الأول، وهي تمثل الصكوك الوحيدة من نوعها التي يتم إصدارها في دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2020.

وعلى الرغم من حالة الاضطراب وعدم الاستقرار التي عمت الأسواق هذا العام خلال ذروة تفشي وباء «كوفيد-19»، إلا أن نجاح بنك دبي الإسلامي في إنجاز هذه الصفقة التاريخية هو خير برهان على الوضع الائتماني القوي للبنك، والمكانة الكبيرة التي يتمتع بها لدى المستثمرين العالميين والإقليميين على حد سواء. الأمر الذي يؤكد على الثقة الكبيرة التي يضعها المستثمرون العالميون في بنك دبي الإسلامي وفي دبي ودولة الإمارات بشكل عام.

وقال الدكتور عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دبي الإسلامي: على الرغم من الأوضاع العالمية غير المستقرة الناجمة عن تداعيات تفشي الوباء، والتي نتج عنها إغلاق السوق أمام إصدارات رأس المال الهجين لبعض الوقت، استطاع دبي الإسلامي تسجيل أقل عائد يحققه أي بنك على مستوى العالم على صكوك دائمة لرأس المال الإضافي من المستوى الأول. إننا سعداء للغاية بهذا الإنجاز.

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