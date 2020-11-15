مالية الشارقة تُفعّل تطبيق الاعتماد الذكي بالديوان الأميري

المصدر: الشارقة - البيان

باشر الديوان الأميري بالشارقة، كأول جهة حكومية، بتفعيل تطبيق الاعتماد الذكي المخصص لاستخدام رؤساء ومديري عموم الجهات الحكومية، الذي تم تطويره من قبل فريق العمل بدائرة المالية المركزية بالشارقة، والذي يتيح خاصية اعتماد كافة الإجراءات المالية بطريقة مبتكرة، من خلال الهواتف والأجهزة الذكية. جاء ذلك على هامش زيارة نظمتها الدائرة للديوان الأميري بالشارقة، تم خلالها مناقشة أهم الامتيازات التي يوفرها التطبيق الجديد، بحضور وليد الصايغ مدير عام الدائرة، وهدى الياسي مدير إدارة النظام المالي في الدائرة.

وأشاد راشد بن الشيخ رئيس الديوان، بجهود دائرة المالية المركزية في تبني أفضل الممارسات العالمية باستخدام التقنيات الحديثة والمتطورة، لتسهيل الإجراءات المالية في كافة الجهات الحكومية، والذي يعكس التوجهات الاستراتيجية لحكومة الشارقة نحو الحكومة الرقمية. وأضاف: كما لا يخفى على أحد، ما لهذا التطبيق، إضافة لما سبق، ما يوفره من معايير الأمان والجودة، التي تكفل السرية التامة والدقة العالية، وتلافي الأخطاء البشرية، وتحقق تحسين مستوى الخدمات.

وأشار وليد الصايغ، إلى أن الديوان الأميري بالشارقة، كان أول جهة حكومية تقوم بتطبيق نظام الربط الإلكتروني المالي في عام 2005، بالإضافة إلى أنه يتميز بوجود فريق عمل متجانس وطموح، يسعى دائماً إلى التطوير المستمر والتميز في الأداء.

وقال: إن استخدام الديوان لهذا التطبيق، يعتبر شهادة ثقة بالنظام الجديد، ويحفز العديد من الجهات الحكومية الأخرى على استخدامه خلال الفترة المقبلة، لا سيما أن النظام الجديد، يوفر منظومة من الخدمات الإلكترونية الذكية التي تغطي كافة احتياجات ومتطلبات الجهات الحكومية، وفق معايير عالمية الجودة.

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