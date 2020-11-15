معرض ومؤتمر دبي للهليكوبتر يناير المقبل

المصدر: دبي - البيان

تستضيف «أكاديمية الإمارات لتدريب الطيارين» الواقعة في «دبي الجنوب» النسخة الثامنة من معرض ومؤتمر دبي للهليكوبتر الدولي لتكنولوجيا وعمليات المروحيات في الفترة من 19 إلى 21 يناير المقبل.

وكانت «مجموعة دوموس» الجهة المنظمة للمعرض قد قامت في شهر يوليو الماضي بتغيير موعد إقامة المعرض ليصبح في يناير المقبل عوضاً عن موعده المقرر في شهر نوفمبر من هذا العام، وذلك للسماح بعملية انتقال سلسلة للموقع الجديد وإجراء التغييرات اللازمة وإتاحة المزيد من الوقت للمشاركين الدوليين من أجل التحضير للحدث. وقال الكابتن طيار عبدالله الحمادي نائب رئيس «أكاديمية الإمارات لتدريب الطيارين»: نتطلع قدماً للتعاون مع فريق «مجموعة دوموس» في برنامج العمل وتنظيم الحدث المرتقب بأعلى معايير الجودة والتميز.

وقال طحنون سيف الرئيس التنفيذي لمشروع «محمد بن راشد للطيران» «دبي الجنوب» إن قطاع الطائرات المروحية يواجه تحديات جديدة، كما هو حال القطاعات الأخرى.. ورغم ذلك تبرز فرصٌ جديدة تحفزنا على اتباع منهجيات مُبتكرة لتعزيز كفاءة مختلف نواحي ومجالات هذا القطاع لدفع مسيرته نحو الأمام. ويعكس اختيار «أكاديمية الإمارات لتدريب الطيارين» كوجهة جديدة لمعرض دبي للهليكوبتر 2021 هذا الالتزام، وسيسهم ذلك في تعزيز المكانة الريادية للمعرض كمنصة مثالية لأصحاب المصلحة.

وقال أحمد أبو الهول المدير العام لـ «مجموعة دوموس»: يأتي اختيار هذه المنشأة الرائدة كوجهة لاستضافة المعرض في إطار التوجه والاستراتيجية الجديدة التي نتبعها للحفاظ على مكانة هذا الحدث وتعزيز حضوره على خارطة المعارض العالمية.

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