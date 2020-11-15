دبي أفضل وجهة في العالم للمؤتمرات والمعارض 2020

المصدر: دبي- وائل الخطيب

حصدت دبي جائزة أفضل وجهة في العالم للاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض لعام 2020، التي أعلنتها مؤخراً «World MICE Awards»، في تصويت تصدت فيه لمنافسة حادة من مدن أوكلاند وكيب تاون، وهو تشي منه، وجمايكا ولاس فيغاس ومدريد وسيشيل. وقالت الشركة إن دبي بنت سمعتها في استضافة الأحداث ذات المستوى العالمي، وستنظم معرض إكسبو العالمي، الذي طال انتظاره، لتحصد جائزة «أفضل وجهة في العالم»، وجائزة أفضل وجهة في الشرق الأوسط. فيما فازت مدريد بجائزة أفضل وجهة في أوروبا. وفازت لاس فيغاس بلقب «أفضل مكان في أمريكا الشمالية».

وفاز فندق العنوان سكاي فيو بدبي، بجائزة أفضل فندق جديد عالمياً للاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض. كما فاز مركز دبي التجاري العالمي، بجائزة أفضل مركز للمؤتمرات والمعارض في الشرق الأوسط. ومحلياً، فاز جراند حياة دبي، بجائزة أفضل فندق للمؤتمرات والمعارض بدبي.

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