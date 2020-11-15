5 إجراءات أمام «ديار» لمعالجة الخسائر

المصدر: دبي - البيان

حددت شركة ديار للتطوير، 5 إجراءات لمعالجة خسائرها المتراكمة بنهاية الربع الثالث، البالغة 1.518 مليار درهم، تشكل 26.28 % من رأسمالها البالغ 5.778 مليارات درهم. وتضمنت الاجراءات استكمال كل المشاريع القائمة، وإطلاق مشاريع نوعية وجديدة شهدت معدلات بيع مرتفعة، وتعزيز محفظة الشركة من الأصول، حيث تمتلك الآن 3 مشاريع في قطاع الضيافة ستساهم في رفع مستوى الإيرادات، وكذلك إطلاق المشاريع النوعية، وتنويع مصادر الدخل عبر أنشطة إدارة العقارات والمرافق، وتخفيض رأس مالها عن طريق إلغاء عدد من الأسهم واستخدام الاحتياطي القانوني لإطفاء الخسائر.

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