تصنيف قوي لـ «الاتحاد لائتمان الصادرات»

المصدر: دبي- وائل الخطيب

حصلت شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، على تصنيف للقوة المالية للتأمين والقدرة الائتمانية، بدرجة- AA، قوي جداً، مع نظرة مستقبلية مستقرة، من وكالة فيتش للتصنيف الائتماني. وقالت الوكالة إن رسملة الشركة قوية للغاية، مدعومة بقاعدة رأسمالية قوية، متوقعة أن تحقق الشركة أرباحاً في السنوات الثلاث المقبلة، وسيتم تحديد الاكتتاب على أساس تجاري،. وتعتبر وكالة فيتش أن استراتيجية الاستثمار للشركة حكيمة، مع تخصيص أصولها المستثمرة في ودائع ثابتة، بخمسة بنوك مختلفة في دولة الإمارات، وفي السندات المصنفة ضمن فئات AA وAAA.

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