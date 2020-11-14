«العربية للطيران» توضح مسألة الدعم الحكومي

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة العربية للطيران، في بيان توضيحي لسوق دبي المالي أمس، أن حكومة الإمارات اجتمعت مع الشركات الوطنية، وطلبت تقاريرها لدراستها والبت في كيفية الدعم الذي ستقدمه، حيث كانت الشركة من ضمن الناقلات المدعوة.

وأضافت الشركة حول خبر تناقلته وسائل إعلام نقلاً عن رئيسها التنفيذي في ما يخص الدعم الحكومي للناقلة، إنها أجابت عن سؤال حول إذا ما كانت دولة الإمارات ستنتهج دعم الناقلات الجوية كدول أخرى، حيث رحبت الشركة في إجابتها عن السؤال في مقابلة عن بعد ضمن مؤتمر «كابا» للطيران بأي دعم مقدم من قبل الحكومة في ظل الظروف الاستثنائية الحالية التي سببها تفشي وباء «كوفيد ـ 19».

وتطرقت المقابلة إلى أن حكومات دول عدة مثل أمريكا وبريطانيا وإسبانيا وأستراليا وفرنسا وألمانيا وغيرها الكثير قامت بدعم الناقلات الوطنية؛ من خلال ضخ سيولة مباشرة في الناقلات.

وكانت وكالة رويترز نقلت عن عادل علي الرئيس التنفيذي لـ«العربية للطيران» أن الشركة تجري محادثات مع الحكومة بشأن دعم مالي لمساعدتها على اجتياز أزمة «كوفيد ـ 19».

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