10 % نمو مبيعات «جلفار» في الربع الثالث

المصدر: رأس الخيمة - البيان

سجلت شركة الخليج للصناعات الدوائية «جلفار» خلال الربع الثالث 2020 مبيعات بقيمة 186.9 مليون درهم بزيادة ربع سنوية بغلت 10%. يرجع ذلك إلى العودة بنجاح إلى أسواق السعودية وسلطنة عُمان والكويت والبحرين بعد رفع تعليق التصدير المؤقت في هذه الدول في وقت سابق من هذا العام. وأعلنت عن صافي خسائر بلغ 21.8 مليون درهم، مما شكّل تحسناً ملحوظاً منذ عام 2019، ويعزى ذلك إلى النمو في صافي المبيعات وخفض المصاريف وتحسين إجمالي هامش الأرباح.

وقال الدكتور عصام فاروق، الرئيس التنفيذي للشركة: يعكس تقدمنا المستمر جهودنا المبذولة لتحقيق الربحية وتعزيز أداء أعمالنا. وبصفتنا شركة رائدة في مجال الأدوية، فإننا نحرص على الابتكار الدائم وسنتمكّن من خلال هذا النجاح من مواصلة توسيع مجموعة منتجاتنا وتحديث منشآتنا الحالية.

وكانت «جلفار» قد أعلنت خلال الفترة السابقة عن تعيين رئيس تنفيذي للشؤون التجارية وتوقيع اتفاقية بيع أسهم لشركة جلفار بنجلاديش المحدودة بينما تواصل الشركة مشروع التحول الاستراتيجي. وتسعى «جلفار» في المستقبل إلى التركيز على تطوير منتجات قوية وتحسين كفاءة العمليات.

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