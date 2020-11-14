9.9 ملايين درهم صافي أرباح "أمان" بالربع الثالث

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين (أمان)، الشركة المتخصصة في مجال التأمين التكافلي في دولة الإمارات، عن نتائجها المالية للربع الثالث من العام الجاري والمنتهي في 30 سبتمبر 2020، حيث سجلت صافي أرباح للمساهمين بلغت 9.9 ملايين درهم بزيادة بنسبة 14% مقارنة بنفس الفترة من عام 2019، إذ حققت 8.7 ملايين درهم.

كما نمت حقوق المساهمين بنسبة 3.6% خلال هذه الفترة لتصل إلى 76.9 مليون درهم إماراتي بالمقارنة مع 74.2 مليون درهم إماراتي في الربع الثالث من عام 2019، وسجلت شـركة أمان مشاركات قسـطية إجمالية قدرها 173.2 مليون درهم إماراتي خلال الربع الثالث من عام 2020 والتي انعكست في شـكل أرباح لحملـة الوثائق بقيمة 600 ألف درهم.

وقال الدكتور صالح الهاشمي رئيس مجلس إدارة أمان، تعليقاً على هذه النتائج: "تعمل أمان في أفضل حالاتها لتأمين القيمة لجميع أصحاب المصلحة في ظل هذا الوضع الصعب غير المسبوق، وملتزمة بتحقيق نتائج أفضل في الأيام المقبلة، ويظل تركيزنا على اغتنام الفرص المحتملة في ظل ظروف السوق السائدة هذه لضمان النمو الشامل للشركة لصالح جميع أصحاب المصلحة بما في ذلك المساهمون وحاملو الوثائق وشركاء الأعمال والموظفون".

ومن جانبه قال الرئيس التنفيذي لشركة أمان، جهاد فيتروني: "من الواضح أن استراتيجيتنا وإجراءاتنا الحكيمة مكنتنا من تحقيق مثل هذه النتائج الجيدة، ونشكر جميع الشركاء على ثقتهم ودعمهم لأمان، معرباً عن تفاؤله بمستقبل أفضل ونتائج مجزية لجميع الشركاء.

بالإضافة إلى الاستثمار في التكنولوجيا الجديدة لتحسين إنتاجيتها، واصلت شـركة أمـان أيضاً تقليص حجم أصولها غير الاستراتيجية من خلال إغلاق فرعين غير ربحيين لتحقيق تخفيض بنسبة بلغت نحو 9٪ في التكلفة العامة والبقاء على المسار الصحيح لتحقيق أهدافها لعام 2020.

كمـا أحرزت الشركة مزيداً من التقدم في تعزيز وتنمية أعمالها الأساسية بالإضافة إلى تنويع منتجاتها وعروض خدماتها ضمن أعمالها الأساسية.

يأتي هذا بعد ربع نشط شهد تقدماً واضحاً في خطط شـركة أمـان لزيادة حجم التدفقات النقدية والمحافظة على الإيرادات الماليــة من خلال منتجات التكافل الدائمة النمو.

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