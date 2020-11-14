السفير الإماراتي لدى بريطانيا: الجسر الجوي بين الإمارات وبريطانيا خطوة رائعة

المصدر: دبي- سيد صالح

أشاد منصور عبدالله بالهول الفلاسي، سفير الإمارات لدى المملكة المتحدة، بالخطوة التي اتخذتها وأعلنتها السلطات البريطانية بشأن إدراج المسافرين القادمين من الإمارات إلى المملكة ضمن قائمة المسافرين المتمتعين بإعفاء من شرط الخضوع لحجر صحي إلزامي، وإنشاء جسر جوي لرحلات الطيران المتبادلة بين البلدين.

وأدلى بتصريحات ونشرتها صحيفة «تلغراف» البريطانية، وقال: «يُعَدُ الإعلان عن جسر جوي للسفر بين الإمارات والمملكة المتحدة خبراً رائعاً وشهادة على قوة العلاقة بين الجانبين».

وأضاف: «يضع هذا الإعلان أساساً واعداً لحين عودة رحلات السفر الدولية التقليدية. إن فنادقنا، مطاعمنا ومراكز التسوق لدينا عادت إلى العمل منذ فترة، وتتطلع إلى استضافة العديد من الزوار البريطانيين مُجَددَا».

وكانت السلطات البريطانية قد أعلنت مساء الخميس الماضي عن ضم 8 دول جديدة، من بينها الإمارات، إلى قائمة الدول التي يتمتع المسافرون القادمون منها إلى المملكة المتحدة بالإعفاء من شرط الخضوع لحجر صحي إلزامي، ليرتفع بذلك عدد الدول التي يتمتع مسافروها بهذا الإعفاء إلى 22 دولة.

وبدأ سريان الإعفاء بالفعل للمسافرين القادمين من الدول الــ 18 اعتباراً من فجر أمس، بحسب ما ورد في نص القرار. وفيما يخص المسافرون القادمون من الإمارات للمملكة، يُشتَرَط إجراء فحص «كوفيد-19» قبل إقلاع الرحلة بمدة 96 ساعة على أصى تقدير، وأن تكون نتيجة الفحص سلبية.

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