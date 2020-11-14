«مجلس سيدات أعمال عجمان» يؤكد متانة القطاع الاقتصادي في الإمارات

المصدر: عجمان - وام

أشادت الدكتورة آمنة خليفة آل علي رئيس مجلس سيدات أعمال عجمان، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان، بحرص القيادة الرشيدة على توفير المناخ الاقتصادي الجاذب لدعم مشاريع سيدات ورائدات الأعمال، مؤكدة متانة القطاع الاقتصادي في دولة الإمارات، ومرونته في التعامل مع المتغيرات كافة.

جاء ذلك خلال ترؤس الدكتورة آمنة خليفة، الاجتماع الثالث لعام 2020، للمجلس، للاطلاع على مستجدات العمل، واستعراض أهم المشاريع والمبادرات، ومناقشة خطة العمل المستقبلية، لضمان تقديم خدمات ذات قيمة مضافة لعضوات المجلس وسيدات ورائدات الأعمال بشكل عام، والذي عقد عن بعد، عبر خاصية الاتصال المرئي.

ونوهت بجهود مجلس سيدات أعمال عجمان، ممثلة في مشاريع وإنجازات ومبادرات عضواته، ودعمه لهن، ما أسهم في تحقيق تطلعات المرأة الإماراتية على الصعيد الاقتصادي، رغم الظروف المحيطة بفيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19).

وأثنت على جهود مجلس سيدات أعمال عجمان، خلال الأشهر الماضية، في تنفيذ العديد من المبادرات والملتقيات، لضمان استمرارية الأعمال لعضواته، وتطوير مشاريعهن.. وأوضحت أن تعزيز المجلس لشراكاته مع مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص، ساهم بشكل رئيس في استدامة ونمو الأعمال.

وشملت منجزات المجلس، توقيع جملة من اتفاقيات التعاون والشراكة، لتنويع الخدمات الموجهة لعضواته، مع عدد من الشركات والجهات، إلى جانب تنفيذه «مبادرة استثمري في مشروعك»، ومبادرة «خلج في البيت والترويج علينا»، ومبادرة «أبدعي والترويج علينا».

ووفر البرنامج الوطني «إشراقة»، تحت شعار «امرأة تشرق بالاقتصاد»، وضمن الخطة الزمنية «منصة»، لصاحبات المشاريع في مجالي «الأمن الغذائي والمائي والصحة»، بهدف تشجيع سيدات الأعمال وصاحبات المشاريع، على البحث عن فرص أعمال جديدة مبتكرة، تواكب التحديات، وتتحول إلى أعمال مستدامة، ودعم مشاريع حيوية، تلبي حاجة المجتمع، خاصة تلك المرتبطة بأمنه الاقتصادي والاجتماعي، واستثمار الحاجة المتزايدة والطلب في المجالات المستهدفة، وتحويلها إلى مشاريع ناجحة، عبر توظيف التكنولوجيا الحديثة، أو تقديم حلول مبتكرة.

تناول اجتماع المجلس، محضر الاجتماع الثاني لعام 2020، والمصادقة عليه، واستعرض منجزات المجلس خلال الفترة من مارس إلى نهاية أكتوبر 2020، ومنها إحصائية رخصة بدايات الجديدة والمجددة، والدورات والورش التدريبية التي نفذها، وعددها 8 ورش ودورات على أيدي خبراء ومتخصصين، إلى جانب تنظيم ملتقى افتراضي، بعنوان «ريادة الأعمال الزراعية»، ومجلس رمضاني بعنوان «مبادرات اقتصادية ومنصات إلكترونية لدعم المشاريع»، علاوة على ملتقى افتراضي بعنوان «التقنيات الاحترازية المبتكرة»، تحت شعار «مبدعون ساهموا في تحقيق الإجراءات الاحترازية»، بهدف تسليط الضوء على أبرز الابتكارات الحديثة، التي واكبت الإجراءات الاحترازية في الدولة.

واطلع عضوات المجلس، على المشاريع المتأهلة، وعددها 31 مشروعاً، بفئتي البرنامج، منها 5 مشاريع تأهلت بمجال الأمن الغذائي والمائي للمرحلة الثانية من البرنامج، و4 مشاريع في مجال الصحة، فيما تم استعراض ورش العمل المتخصصة للمرحلة الأولى، وعددها 3 ورش، وورش المرحلة الثانية، وعددها 9 ورش، موجهة بشكل عام لعضوات المجلس، ورواد ورائدات الأعمال.

وتناول الاجتماع آخر مستجدات المبنى الجديد لمجلس سيدات أعمال عجمان، بمنطقة الجرف في عجمان، والذي تم تجهيزه بجميع المتطلبات، إلى جانب تجهيز 64 محلاً بالدور الأرضي، وترقيمها حسب توزيع المخطط.

وأشادت العضوات في ختام الاجتماع، بالدور الكبير لمجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان، في تقديم الدعم المتكامل لمشاريع ومبادرات المجلس، ووجهن الشكر للجهات الحكومية والخاصة، لتعاونها في تنفيذ برامج ومبادرات تعزز مشاركة سيدات الأعمال في الاقتصاد الوطني.

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