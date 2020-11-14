5 مناطق في دبي تتصدر قائمة الأكثر جذباً للاستثمارات العقارية

المصدر: البيان الإلكتروني

برز في التقرير السنوي لأداء القطاع العقاري 2020، الذي أصدرته دائرة الأراضي والأملاك في دبي أخيراً، الأماكن الأكثر طلباً واستثماراً في الإمارة.

حيث احتلت منطقة مرسى دبي المرتبة الأولى من حيث عدد الاستثمارات العقارية خلال عام 2019 بعدد استثمارات بلغ 3,920 استثمارا عقارياً.

تلتها منطقة الخليج التجاري بعدد استثمارات 3,508 استثمارات. ثم منطقة الخيران الأولى بعدد استثمارات 3,142 استثماراً. يليها منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بعدد استثمارات 2,833 استثمارا. ثم منطقة برج خليفة بعدد استثمارات 2,721 استثمارًا.

وأشارت دائرة الأراضي والأملاك إلى أن عدد المستثمرين العقاريين بلغ خلال عام 2019 ما يزيد عن 34 ألف مستثمر عقاري بمعدل نمو بلغ 14% مقارنة بعدد المستثمرين خلال عام 2018 والذي بلغ 29,846 مستثمرا عقاريا.

ومثَّل المستثمرون من جمهورية الهند العدد الأكبر؛ من حيث عدد المستثمرين في القطاع العقاري خلال عام 2019 وبلغ عدد المستثمرين من جمهورية الهند 5,246 مستثمرًا عقاريا ويليهم المستثمرون من دولة الإمارات العربية المتحدة بعدد مستثمرين بلغ 5,172 مستثمرا عقاريا ويليهم بفارق كبير المستثمرون من كلّ من المملكة العربية السعودية والمستثمرون من جمهورية الصين الشعبية والمملكة المتحدة بعدد 2,198 و 2,096 و 2,088 مستثمرا عقاريا على التوالي ويأتي في المراتب الخمس الثانية كلّ من باكستان ومصر والأردن والولايات المتحدة وكندا.

وبلغت قيمة التصرفات العقارية 226 مليار درهم تقريبا خلال عام 2019، مقارنة بقيمة تصرفات بلغت 221 مليار درهم في 2018 بمعدل نمو بلغ 2.1%. ويرجع هذا التحسن في قيمة التصرفات العقارية إلى النمو الملحوظ في قيمة كل من المبايعات والرهونات. حيث بلغت قيمة المبايعات العقارية 81 مليار درهم خلال عام 2019 مقارنة بقيمة 77 مليار خلال عام 2018 بمعدل نمو 5% تقريبا كما بلغت قيمة الرهونات العقارية 125 مليار درهم خلال عام 2019 مقارنة بقيمة 120 مليار درهم خلال عام 2018 بمعدل نمو 4% تقريبا.

وبالإضافة لذلك بلغ عدد الاستثمارات العقارية خلال عام 2019 ما يزيد عن 47 ألف استثمار بمعدل نمو بلغ 18% مقارنة بعدد الاستثمارات العقارية خلال عام 2018 والذي حقَّق 40 ألف استثمار عقاري كما شهد عدد المستثمرين العقاريين أيضا نموا ملحوظا خلال عام 2019 مقارنة بالأعوام السابقة.

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