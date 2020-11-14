658.3 مليار درهم تجارة الإمارات غير النفطية في النصف الأول

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

بلغت تجارة دولة الإمارات الخارجية غير النفطية نحو 658 مليار و328 مليون درهم في النصف الأول من العام الجاري، بوزن إجمالي للتجارة 98 مليون و327 ألف طن، وفق بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.



وأظهرت البيانات الصادرة أمس، أن الصادرات غير النفطية بلغت قيمتها 116 مليار و752 مليون درهم في الفترة من يناير وحتى نهاية يونيو الماضي بوزن قدره 40 مليون و948 ألف طن، فيما بلغت قيمة إعادة التصدير 162 مليار و739 مليون درهم بوزن 8 ملايين و616 ألف طن، ووصلت الواردات إلى 378 مليار و837 مليون درهم بوزن قدره 48 مليون و763 ألف طن في الفترة ذاتها.



وبحسب التنافسية والإحصاء، استحوذت سويسرا على النصيب الأكبر من صادرات الإمارات الوطنية بواقع 18.9 مليار درهم وبوزن 771 طن، ثم السعودية بنحو 12.28 مليار درهم وبوزن 1.56 مليون طن، بينما بالنسبة لإعادة التصدير فجاءة السعودية في الصدارة بقيمة 24.9 مليار درهم وبوزن 663.46 ألف طن، يليها العراق 19.36 مليار درهم وبوزن 2.03 مليون طن، وبالنسبة للواردات جاءت الصين في الصدارة بنحو 68.38 مليار درهم وبوزن 4.18 ملايين طن ثم أمريكا بنحو 32.79 مليار درهم وبوزن 1.86 مليون طن.

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