سوق الخضار والفواكه "فريش ماركت" يستضيف عرضاً للمنتجات الزراعية الإسرائيلية

المصدر: البيان الإلكتروني

اُفتتح اليوم في سوق الخضار والفواكه بدبي (فريش ماركت) بمنطقة رأس الخور بالقرب من سوق التنين، والذي تديره بلدية دبي، عرضٌ للمنتجات الزراعية الإسرائيلية، وذلك للمرة الأولى في السوق المتخصص بمبيعات الجملة والتجزئة والذي يستمد أهميته من مكانة دبي الرائدة باعتبارها مركزًا إقليميًا لتجارة الخضار والفواكه، حيث يتم بيع آلاف الأطنان من المنتجات المحلية والمستوردة يوميًا.

حضر الافتتاح سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة "موانئ دبي العالمية"، وعيسى عبد الرحمن الهاشمي، مدير قسم مكتب الأمن الغذائي في وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، والمهندس محمد أحمد الظنحاني، مدير إدارة التنمية والصحة الزراعية في وزارة التغير المناخي والبيئة، وعادل سيد الهاشمي، مدير إدارة منطقة دبي في الوزارة، ومحمّد المعلم، الرئيس التنفيذي والمدير العام لـ"موانئ دبي العالميّة" – إقليم الإمارات، وأحمد محبوب مصبح، المدير العام لجمارك دبي، والمهندس خالد شريف العوضي، مدير قطاع رقابة البيئة والصحة والسلامة في بلدية دبي، وعدد من المسؤولين.

ويأتي المعرض في أعقاب بدء العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل؛ إذ اتفق الطرفان على القيام بأنشطة متبادلة لإقامة روابط دبلوماسية وتجارية وتعزيز الاستثمار والسياحة وإطلاق رحلات جوية مباشرة، فيما يساعد المعرض على تنويع مصادر المنتجات الزراعية المستوردة في الدولة.

حضر الافتتاح شلومي فوغل، رئيس مجلس إدارة شركة كرمل أغريكسكو، المتخصصة في تصدير المنتجات الزراعية في إسرائيل، وقال بهذه المناسبة: "سعداء بكوننا جزءًا من العلاقات المتنامية بين إسرائيل ودولة الإمارات العربية المتحدة، وبالتعاون مع دبي، إذ بدأنا نرى "ثمار السلام" اليوم. ويتمتع تصدير المنتجات الزراعية الطازجة من إسرائيل إلى أسواق الإمارات بميزة كبيرة بفضل القرب الجغرافي وإمكانية نقل المنتجات بسرعة مباشرة إلى الأسواق الإماراتية.

ومن المعروف أن الزراعة الإسرائيلية متقدمة للغاية ونحن على ثقة أن منتجاتنا ستكون محل الاستحسان"، منوهاً باعتزام شركته الاستثمار في مجال الزراعة في دولة الإمارات باستخدام أحدث ابتكارات التكنولوجيا الزراعية.

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