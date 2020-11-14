الإمارات تتصدر دول المنطقة وشمال أفريقيا في تقرير أقوى العلامات التجارية الوطنية لعام 2020

المصدر: البيان الإلكتروني

تصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تقرير أقوى العلامات التجارية الوطنية للعام 2020.

وجاءت الإمارات في المركز 18 عالمياً بقيمة بلغت 672 مليار دولار أمريكي (2.45 تريليون درهم) بحسب تقرير مؤسسة "براند فايننس" السنوي للعلامات التجارية الوطنية الأكثر قيمة وتأثيراً.

وتمكنت الإمارات من تعزيز موقعها في قائمة العشرين الكبار، ونجحت في تحقيق أكبر ارتفاع بين هذه الدول بتقدمها من المرتبة الـ20 إلى المرتبة الـ 18 هذا العام على الرغم من الصعوبات والتحديات التي واجهت دول العالم منذ مطلع العام الجاري بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأسهم الإطلاق الناجح لمسبار الأمل وما صاحبه من تغطية إعلامية واسعة في تعزيز العلامة التجارية الوطنية للدولة وتقّدر قيمة إسهام مهمة المسبار وحدها بحوالي 6.8 مليار دولار علماً بأن كلفة تطوير المشروع وعملية الإطلاق والتشغيل لم تتعد 200 مليون دولار أمريكي.

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