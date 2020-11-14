دبي ضمن أكثر مدن العالم جمالاً

المصدر: دبي - وائل الخطيب

حلت دبي في المرتبة الثامنة على قائمة أجمل مدن العالم، والتي وضعها موقع «Greatest Vacations» الأمريكي، وشملت 50 مدينة. وقال الموقع: تتجسد عظمة دبي وجمالها في أنها مكان يستحق المشاهدة بالفعل، فهذه المدينة العالمية تشتهر باحتضانها أطول مبنى في العالم، وهي موطن للشواطئ الخلابة التي تجذب الزوار بأعداد كبيرة.

وأضاف الموقع: تفتخر دبي أيضاً بكونها مهد التنوع الثقافي الذي يشكل قوة محركة للتنمية على الصعد الاقتصادية والاجتماعية والفكرية كافة، لاسيما مع وجود أكثر من 200 جنسية تعيش على أرضها بتناغم وتفاعل قلّ نظيرهما على المستوى العالمي، لتصبح بذلك حاضنة لثقافات العالم، وجامعة له، مما يوفر جواً فريداً لهذه المدينة العالمية. وضمت القائمة عدداً من المدن منها مدينة «البندقية» التي تعتبر أجمل مدن إيطاليا.

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