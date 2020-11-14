90 % من مسافري الإمارات يغيّرون عاداتهم بعد «كوفيد 19»

المصدر: (دبي - وائل الخطيب)

أظهرت نتائج مسح عالمي جديد واسع النطاق لشركات الطيران بتكليف من شركة «إنمارسات» البريطانية أن 9 من كل 10 من المقيمين والمواطنين الذين شملهم الاستطلاع من الإمارات سيغيرون عادات سفرهم وإجراءاتهم الروتينية حتى بعد انتهاء جائحة «كوفيد 19».

وقال نيل فوكنر، نائب الرئيس الإقليمي لشؤون الطيران في «إنمارسات» لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا، إن النتائج التي تم التوصل إليها تشير إلى حدوث تحول كبير في سلوك السفر، والذي من المرجح أن يعيد رسم معالم السفر الجوي على المدى الطويل.

ويعد المسح الذي أجراه «مرصد ثقة المسافرين» بتكليف من «إنمارسات» أكبر مسح عالمي للركاب الجويين منذ بدء أزمة فيروس كورونا، ويعكس آراء ومواقف 9500 مشارك من 12 دولة حول العالم حول مستقبل الطيران. وأظهر المسح أن مسافري الإمارات حريصون على العودة إلى السفر في المستقبل القريب.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز