19 مبنى أيقونياً في جوهرة الخور

المصدر: دبي - مشرق علي حيدر

رصد «البيان الاقتصادي» تطور الأعمال في مشروع جوهرة الخور بمنطقة بورسعيد في ديرة، الذي تبلغ مساحته مليون متر مربع، ويجمع في تصميمه الهندسي 19 مبنى استثنائياً، متعددة الاستخدامات تضم 123,955 متراً مربعاً من المساحات السكنية و284 عقاراً سكنياً ومركزاً للتسوق، ومكاتب، وقاعات، و65 مرسى، ومرافق ضيافة، أهمها منتجع ريكسوس ويضم 770 جناحاً وغرفة فندقية.

يقع المشروع على مقربة من مطار دبي الدولي، ويشتمل على مرافق متنوعة من بينها الرياضية والترفيهية، وجميعها متصلة بمحاور المدينة الرئيسة بأكثر من سبعة أنفاق، وما يقارب 7000 موقف للسيارات. ويعتبر مشروع «جوهرة الخور» من الأيقونات المعمارية المستقبلية في المشهد العمراني على ضفاف خور دبي.

ويعد «جوهرة الخور» مشروعاً متعدد الاستخدامات، ضمن عدة مشاريع تطوير عقاري جديدة شهدتها منطقتا بر دبي وديرة، إلى جانب مبادرات التجديد المهمة، تسهم كلها في تعزيز تطوير المناطق المحيطة.

وتسهم تلك المشروعات وغيرها في دعم القطاع العقاري في دبي والذي شهد انتعاشاً مؤخراً، حيث يحافظ السوق على جاذبيته في أوساط المستثمرين المحليين والعالميين، على الرغم من آثار تفشي الجائحة، كما أصبحت السوق أكثر نضجاً.

ويحظى قطاع العقارات في دبي بأسس قوية؛ حيث تواصل أعداد السكان نموها، وتتطور البنية التحتية بما يتماشى مع المعايير العالمية، وتستمر المدينة بتقديم الكثير لسكانها في مجالات التعليم والرعاية الصحية وغيرها من الحوافز.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز