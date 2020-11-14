«ميك ماي تريب»: نمو ملحوظ في حركة السفر بالإمارات

المصدر: دبي-البيان

أكد راجيش ماجو، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لمجموعة ميك ماي تريب MakeMyTrip أننا شهدنا تقدماً ملحوظاً على حركة السفر مؤخراً، حيث بدأ الأفراد في التخطيط للسفر لزيارة أحبابهم وذويهم وخاصة بعد فترة الإغلاق لأشهر متتالية.

وبدأت حركة السفر تعود رويداً رويداً مرة أخرى في معظم دول العالم من بينها الإمارات، وتبذل شركات مقدمي خدمات السفر في الإمارات جهودًا كبيرة لتعزيز ثقة المسافرين أثناء عودتهم إلى السفر بعد هذه الجائحة غير المسبوقة.

وأضاف: «تصدرت مسألة ضمان سلامة المسافرين وصحتهم في كافة الأوقات كأولوية قصوى للجميع على حد سواء - سواء كانت شركات الطيران أو شركاء الفندق أو المسافرين أنفسهم. ومن الأمثلة على ذلك، الجهود التي بذلتها الاتحاد للطيران مؤخرًا لتضمين تكلفة الاختبار في أجرة التذكرة وتركيب أكشاك تسجيل الوصول الذاتي من قبل طيران الإمارات هي شهادة على النطاق الذي يتحد فيه نظام السفر البيئي لجعل السفر أكثر أمانًا وراحة؛ كل ذلك يتم مجاناً في الوضع الطبيعي الجديد».

وتابع:«ربما تتوقف عودة السفر إلى مستويات ما قبل جائحة كوفيد حتى يتم ايجاد لقاح. في حين أنه لا يزال من المبكر تحديد الشكل الذي ستبدو عليه التغييرات طويلة المدى للسفر، إلا أن هناك بعض الاتجاهات الناشئة وسط الوضع الطبيعي الجديد الذي نعيشه».

وأوضح: «في ظل عودة حركة السفر الدولي مع الإعلان عن أخبار وتطورات جديدة بشأن السفر يومياً. فمن المرجح أن يسعى عشاق السفر إلى قضاء عطلات نهاية الأسبوع والرحلات القصيرة داخل محيط دولتهم في بادئ الأمر.

وهذا يعني بطبيعة الحال تعزيز التركيز على السفر الداخلي؛ وهي فرصة يجب على الإمارات اغتنامها. ومنذ دخولنا في السوق الإماراتي، شهدنا عبر منصتنا MakeMYTrip زيادة أسبوعية في عمليات البحث والحجوزات الخاصة بالإجازات والعطلات الطويلة في دبي وأبوظبي ورأس الخيمة والفجيرة وعجمان».

وأفاد بأن العطلة العائلية الكبيرة ستتحول إلى عدة إجازات صغيرة، ومع تأجيل العديد من الرحلات الترفيهية الطويلة، سوف تتحول العطلة السنوية الآن إلى عطلات الإجازة القصيرة والتي تشجع عشاق السفر لاستكشاف عطلات نهاية الأسبوع أو لقضاء وقت للاسترخاء، أو الاستمتاع بأماكن الإقامة البديلة مثل الفيلات الخاصة الفاخرة أو إيجارات العطلات أو المنتجعات الراقية التي تمنح راحة البال والآمان والتباعد الاجتماعي.

حجوزات مرنة

قال راجيش ماجو إن تفشي جائحة كوفيد 19 تسبب في إحداث اضطراب للمسافرين بشكل غير مسبوق. فعلى الصعيد العالمي، كافحت شركات الطيران والفنادق وإيجارات العطلات وشركات السفر عبر الإنترنت وجميع الشركات المرتبطة بالسفر لتقديم الدعم للعملاء، خاصة أولئك الذين أجروا حجوزات سفر ثابتة لم توفر تغييراً مرناً. وأضاف: ستؤثر الجائحة بشكل كبير في الطلب على العروض المرنة حيث سيقدر المسافرون المرونة حول إلغاء الحجوزات أو تعديلها أكثر من أي وقت مضى.

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