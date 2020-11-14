500 % نمو مبيعات شركات التصميم البرتغالية في الإمارات خلال 9 سنوات

المصدر: دبي - البيان

قالت الرابطة البرتغالية لصناعات الخشب والأثاث (AIMMP)، إن مبيعات الشركات البرتغالية المنضوية تحت مظلة الرابطة تضاعفت خمس مرات أي بنسبة 500% في تسع سنوات.

وذلك من الفترة من العام 2010، إلى العام 2019.وأشارت الرابطة إلى أن تأثيرات «كوفيد 19»، أثرت على تواجد الرابطة في الإمارات في العام الحالي، بسبب الإغلاق الذي تسببت فيه الجائحة، ولكنها لم تمنع المشاركة في هذا الحدث المهم وهو «أسبوع دبي للتصميم».

وقال فيكتور بوكاس رئيس الرابطة، إن خلال الأعوام التسعة الماضية لم تتخلف الرابطة عن المشاركة عن معارض دبي، وبخاصة المتعلقة بالتصميم، ولكن في العام الحالي قلت المشاركات بسبب عملية الإغلاق العالمية المرتبطة بالجائحة، ولكن نتوقع عودة الحياة الطبيعية، معتبراً دبي متنفساً لشركات التصميم البرتغالية إلى منطقة الشرق الأوسط كلها.

وأشار إلى أن الشركات البرتغالية المتخصصة في التصميم حققت نمواً يقدر بـ 500% وكان من المتوقع أن تواصل نسبة النمو إلى 600%، ولكن بسبب جائحة كورونا وعدم المشاركة في معارض دبي لم نصل إلى هذه النسبة، متوقعاً عودة المسار بالتزامن مع وجودنا في أسبوع دبي للتصميم.

وتوقع بوكاس، أن يشهد المعرض توقيع عدد كبير من الاتفاقيات مع عدد من الأفراد والشركات، ولا سيما بالتزامن مع استعدادات لاستضافة معرض إكسبو في أكتوبر 2021، والنمو المتوقع في عدد السياح القادمين إلى دبي.

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