نمو أرباح وإيرادات «ترينا سولار»

المصدر: (دبي - البيان)

سجلت شركة «ترينا سولار» إيرادات محققة بلغت قيمتها 19.93 مليار يوان، بزيادة 18.66% في الأشهر التسعة الأولى من 2020، بينما سجلت في الربع الثالث إيرادات محققة بلغت قيمتها 7.38 مليارات يوان. وبلغت حصة المساهمين من صافي الأرباح المحققة 832 مليون يوان صيني، بزيادة سنوية قدرها 118.94%.

وقال جيفان جاو، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة: «منذ بداية العام، شهد قطاع الطاقة الكهروضوئية العديد من التحديات وحالة من عدم الاستقرار واضطراب كبير في السوق. إلا أن تضامن موظفينا في ترينا سولار والتزامهم بخلق قيمة للعملاء من خلال اتباع منهجية صارمة تركز على العملاء. ومن تحليلات السوق إلى التعديل الاستراتيجي والبحث وتطبيق الملاحظات، تمكنا من تجاوز التحديات وأصبحنا الآن أسرع وأكثر كفاءة، ونجحنا في تحقيق مكاسب قوية في الأداء وهو ما أبقى على نمونا قوياً».

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