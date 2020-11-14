حماية فولاذية لساعة «تيسو سوبر سبورت»

المصدر: دبي - البيان

تتميز ساعات سوبر سبورت من تيسو بعلبة مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ بقطر 45.5 ملم. وتقدم العلامة التجارية هذا الطراز بألوان متعددة، بدءًا من الساعات ذات الطلاء الأسود وصولاً إلى الذهبي بتقنية الترسيب الفيزيائي للبخار (PVD) بحيث تناسب كل الأذواق.

وأضافت تيسو قرص ساعة ثابتاً مزوداً بمقياس لقياس السرعة وذلك لإضفاء سمة مميزة، أما مؤشرات وعقارب الساعة فقد تم طلاؤها بمادة Super-LumiNova لتوفير إمكانية التمتع بأمسيات الصيف الطويلة مع الحفاظ على إمكانية مطالعة الوقت بسهولة. أما السوار فيمكن تهيئته وفقًا لتفضيلاتك سواء كنت تفضل السوار الفولاذي أو السوار الجلدي العتيق.

وهناك تاج مزود بواقٍ للتاج وأزرار كرونوغراف كبّاسة تتناسب مع الزجاج مع كريستال ياقوت شفاف. وهي مقاومة حتى 100 متر.

وهناك قرص صغير للثوانِي؛ 1/‏‏‏10- كونوغراف للثوانِي مع عدادين والتاريخ. وهناك قرص غير لامع مزود بعلامات تتناسب مع لون العلبة والزجاج، ومؤشرات مستطيلة مزدانة مطلية عقارب شبه هيكلية على شكل سيف مطلية وسوار جلدي بني أو أسود مزود بدرز بارز بوضوح.

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