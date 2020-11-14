«فافر - لوبا» تطلق هويتها التجارية الجديدة

المصدر: دبي - البيان

أطلقت علامة الساعات المرموقة «فافر - لوبا»، التي تتمتع بإرث عريق يمتدّ لأكثر من 283 عاماً، كثاني أقدم علامة للساعات السويسرية في العالم، هويتها التجارية الجديدة خلال نوفمبر الجاري، حيث تحتفي بروح الثقة وذلك في حملة ترويجية تحت شعار «ثق بنفسك».

وأظهرت العلامة مستوى عالياً من الثقة، تحت قيادة رئيسها التنفيذي الجديد فيليب روتن، فأقدمت على إحداث تغييرات ملموسة في أسلوبها ومكامن جاذبيتها.

وأعرب روتن عن فخره بتبني الإرث الغني للعلامة، ورأى أن الولاء للروح الريادية التي تتحلّى بها العلامة ولأمجاد مؤسسيها، وقال: «تمثل الأوضاع الراهنة تحدياً لنا جميعاً، حتى أصبحنا أكثر حاجة للثقة، سواء في أنفسنا أو في المستقبل». وتتضمن «فافر - لوبا»، ساعات الغوص «رايدر ديب بلو» و«هاربون» و«باثي»، أو ساعة تسلق الجبال «رايدر بيفواك 9000»، أو ساعة السباق «سي سكاي كرونوغراف»، أو الساعات العصرية «سي كينغ» و«سي بيرد» و«سكاي تشيف».

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