«فخر الإمارات» للعطور تفتتح أحدث متاجرها في دبي مول

المصدر: (دبي - البيان)

افتتحت علامة «فخر الإمارات» أحدث فروعها تزامناً مع الاحتفال بالعام التاسع على تأسيسها. ويقع المتجر في دبي مول، بالطابق الأول وهو المتجر الـ16 للعلامة في الإمارات، والثاني في دبي مول. حضر الافتتاح صانع العطور الرئيسي للعلامة وبعض الشخصيات الإعلامية إضافة إلى عائلة «فخر الإمارات» وسفراء العلامة ومشاهير مواقع التواصل الاجتماعي في مجال التجميل. وبدأت العلامة رحلتها عام 2011.ولدى العلامة أكثر من 45 منتجاً استطاعت من خلالها أن ترسّخ مكانتها كشركة عطور إماراتية متميزة.

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