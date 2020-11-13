بريطانيا تعفي مسافري الإمارات من الحجر الصحي

المصدر: دبي- البيان

رحب سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، الرئيس الأعلى، الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، بالقرار الذي أصدرته السلطات المعنية في المملكة المتحدة بشأن إدراج المسافرين القادمين من الإمارات إلى المملكة ضمن قائمة المسافرين المتمتعين بإعفاء من شرط الخضوع لحجر صحي إلزامي.

وقال سموه عبر حسابه الشخصي على «تويتر»: «يعُدَ القرار اعترافاً بالتجاوب الفعال من جانب الإمارات في احتواء الجائحة. ونعتقد أن هذه الخطوة ستفيد قطاعي الأعمال والسياحة. وطيران الإمارات مستعدة لإعادة تشغيل المزيد من الرحلات بين دبي والمملكة المتحدة لتلبية طلبات المسافرين».

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