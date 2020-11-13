«أدنوك للإمداد» تستحوذ على ناقلة عملاقة

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت أدنوك للإمداد والخدمات، ذراع الشحن والخدمات اللوجستية البحرية لمجموعة أدنوك، عن استحواذها على ناقلة عملاقة من نوع التراماكس مخصصة لنقل البضائع الجافة السائبة.

ويأتي هذا الإعلان بعد استحواذ الشركة في وقت سابق من هذا العام على ناقلتين أخريين من النوع نفسه.وتبلغ الحمولة الطنية الساكنة للناقلة العملاقة الجديدة المسماة «الكرامة» حوالي 64,000 طن متري. ومن المقرر أن يتم استخدام هذه الناقلة، التي تم بناؤها في عام 2019، في نقل الكبريت من ميناء الرويس في أبوظبي إلى العملاء حول العالم.

وستنضم «الكرامة» إلى أسطول أدنوك للإمداد والخدمات في فئة الناقلات العملاقة المخصصة لنقل البضائع الجافة السائبة إلى جانب كل من «الظفرة» و«الوثبة»، واللتين تم بناؤهما في اليابان في العام 2019. وستلعب هذه الناقلات العملاقة دوراً رئيسياً في نقل منتجات أدنوك إلى العملاء حول العالم، وعلى وجه الخصوص الكبريت لتنفيذ اتفاقية توريد طويلة الأجل موقعة بين أدنوك و«أو سي بي»، التي تعد واحدة من أكبر مستوردي الكبريت في العالم.

وقال الكابتن عبد الكريم المصعبي، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للإمداد والخدمات: «تأتي إضافة ناقلات البضائع السائبة الحديثة إلى أسطولنا ضمن خطط النمو التي أعلنا عنها في عام 2018 وتلبية للطلب المتزايد من عملائنا على خدمات الشركة. يسهم إضافة هذه السفن إلى أسطولنا في تعزيز تواجدنا إقليمياً ودعم قدراتنا لتوفير المزيد من الخيارات في سوق الشحن خارج دولة الإمارات».

وأضاف: «ستستمر الشركة في الاستثمار وتوسعة وتطوير أسطولها مع التركيز على النمو الذكي وتقديم خدمات موثوقة وآمنة في إطار تحقيق استراتيجيتها للنمو والتطور في مجال الشحن وتعزيز وزيادة القيمة لأدنوك وأبوظبي والإمارات».

وتتميز ناقلات «الترامكس» العملاقة المخصصة لنقل البضائع الجافة السائبة بمحركات فعالة من حيث استهلاك الوقود، كذلك بتكنولوجيا ذكية لإدارة السرعة تسمح لمحرك الناقلة بالعمل على البخار عند السرعات المنخفضة جدًا وبالتالي استهلاك وقود أقل وخفض الانبعاثات الضارة.

كما ضمت الشركة إلى أسطولها أخيراً السفينة البخارية «غنتوت»، وهي ناقلة بضائع سائبة أصغر حجماً تبلغ حمولتها 23,000 طن متري.

وبإضافة هذه السفن الأربع، تزداد الحمولة الطنية لأسطول الشحن للشركة بواقع 214,000 طن متري. ويؤكد شراء الشركة لأربع ناقلات جديدة تركيز الشركة على تحديث أسطولها وتطوير قدراتها في مجال الشحن، واستخدام أحدث التقنيات تماشياً مع التزامها بالمعايير العالمية للنقل البحري المستدام.

توفر الشركة حلولاً بحرية ولوجستية آمنة وموثوقة وذات جدوى اقتصادية وفعالة من حيث التكلفة لشركات مجموعة أدنوك وأكثر من 100 عميل حول العالم.

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