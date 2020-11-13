«مايكرو أدفانس» تطلق جهازاً يقضي على الفيروسات بالأوزون

المصدر: (دبي - البيان)

أعلنت شركة «مايكرو أدفانس كومبيوترز» ومقرها دبي إطلاق جهاز «أوزونوس OZONOS» والذي يعمل على القضاء على كافة الفيروسات والجراثيم الموجودة في الجو وعلى الأسطح ضمن الغرف المغلقة، بالشراكة مع إحدى شركات الأبحاث النمساوية، ويعتمد جهاز أوزونوس على تقنية مبتكرة حاصلة على براءة اختراع تعمل على تنقية الجو والأسطح من خلال جزيئات الأوزون بنفس الطريقة التي تحمي بها طبقة الأوزون الغلاف الجوي للكرة الأرضية.

ويعد «أوزونوس» أول منقّي هواء من نوعه يعتمد هذه التقنية المتطورة للقضاء على الفيروسات والجراثيم المنتشرة في الهواء والأسطح، وقد أثبت فاعلية كبيرة في القضاء على فيروس كورونا بشكل خاص. وقال تومي سباستيان، المدير التنفيذي لشركة مايكرو أدفانس كومبيوترز: يسعدنا أن نقدم للمجتمع الإماراتي هذا الجهاز المتطور كأول دولة في الشرق الأوسط يتم توزيعه في أسواقها، وقد نجحت بالفعل التشريعات والقوانين والاحتياطات التي اتخذتها الإمارات في مواجهة انتشار جائحة (كوفيد19).

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