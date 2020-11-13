إندونيسيا تطرح 68 حوضاً بحرياً في مزايدة عالمية

المصدر: (أبوظبي- البيان)

أعلنت إندونيسيا عن طرح 68 حوضاً بحرياً غير مستكشف، في إطار مزاد علني عالمي تنظمه العام المقبل. وأكد عارفين تصريف وزير الطاقة والثروة المعدنية الإندونيسي، في كلمته خلال «أديبك 2020» - أن احتياطات إندونيسيا تبلغ 3.77 مليارات برميل من النفط الخام، و77 تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي، مشيراً إلى أن هذا المزاد، يمثل آخر المبادرات في إطار برنامج حوافز معدة خصيصاً لتحقيق «ثقة قانونية وتعزيز الاستثمار».

وسيقدم هذا البرنامج، تسهيلات عديدة أمام شركات النفط والغاز، في ما يتعلق بعقود تشارك الإنتاج، وتأمين حوافز ضريبية وغيرها، وتبسيط إجراءات الترخيص، وتعزيز البيانات والدراسات، بدعمٍ من مؤسسات ومعاهد دولية.

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