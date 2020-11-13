«مصدر»تستثمر 3 مليارات إسترليني في بريطانيا

المصدر: (أبوظبي- البيان)

كشف غراهام ستيوارت وزير التجارة والاستثمار البريطاني، عن أن شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، استثمرت أكثر من 3 مليارات جنيه إسترليني في مشاريع طاقة الرياح في بريطانيا، معرباً عن استعداد شركات التكنولوجيا الخضراء البريطانية المبتكرة للعمل مع أدنوك، وشركاء آخرين في دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط، لتحقيق طموحاتهم في مجال الطاقة النظيفة.وقال ستيوارث:

«تشكل الظروف الراهنة، فرصة مثالية لتعاون شركات التكنولوجيا الخضراء البريطانية مع أدنوك، وشركاء آخرين في دول مجلس التعاون الخليجي، ومختلف أنحاء الشرق الأوسط، لتحقيق طموحاتهم في مجال الطاقة النظيفة، حيث يمكن استثمار خبرتها في مجال الطاقة المتجددة، وقدراتها الرائدة عالمياً في مجالات أنظمة الطاقة الذكية، والبناء المستدام، والزراعة الدقيقة، والتمويل الأخضر، وتصنيع المركبات الكهربائية».

وأشار إلى أن المملكة المتحدة، تنفق مبالغ غير مسبوقة في عملية التحول نحو اقتصاد أخضر، حيث استثمرت 2.5 مليار جنيه إسترليني في ابتكارات النمو النظيف بحلول عام 2021. وأضاف: "من المتوقع أن يتم استثمار أكثر من 15 تريليون دولار في توليد طاقة جديدة على مستوى العالم، بحلول عام 2050، وتخصيص حوالي 11 تريليون دولار منها لمصادر الطاقة المتجددة وحدها.

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