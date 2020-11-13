دبي ضمن أكثر مدن التقاعد فخامة

المصدر: دبي - وائل الخطيب

أكدت دراسة أجرتها شركة «Audley Villages» أن دبي تعتبر ضمن أكثر مدن التقاعد فخامة على مستوى العالم، حيث حلت في المرتبة الخامسة متفوقة ضمن قائمة تضم 25 مدينة عالمية هي الأكثر سعادة وفخامة للتقاعد، متقدمة على مدن عالمية عدة.

ولتحقيق أقصى استفادة من التقاعد في دبي التي سجلت 6.8 نقاط في مؤشر السعادة، سيحتاج المتقاعد، حسبما أفاد التقرير، إلى ادخار ما متوسطه 176.990 دولاراً ومتوسط مرتب سنوي 35.110 دولاراً و77.8 سنة متوسط عمر متوقع.

وعند الأخذ في الاعتبار ليس فقط الأماكن الأكثر سعادة، ولكن أيضاً الأماكن ذات الأسعار المعقولة للتقاعد حول العالم، احتلت ملبورن المرتبة الأولى برصيد إجمالي 6.6 من 10 كوجهة تقاعد سعيدة. وسيحتاج المتقاعدون إلى 248.906 دولاراً للحصول على أسعد تقاعد في العالم، مقارنةً بريو دي جانيرو 77.796 دولاراً التي احتلت المرتبة الثانية. تتبعها هلسنكي وسيدني، ثم دبي لإكمال المراكز الخمسة الأولى.

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