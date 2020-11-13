«الجرافات البحرية» تقترب من توحيد الأعمال مع «الإنشاءات البترولية»

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت «شركة الجرافات البحرية الوطنية»، أن مجلس إدارتها صوت بتوصية العرض الذي استلمته من «صناعات» التابعة لـ«القابضة» (ADQ)، ومساهمي الأقلية في «شركة الإنشاءات البترولية الوطنية»، والذي يهدف إلى توحيد أعمال شركة الإنشاءات البترولية الوطنية وشركة الجرافات البحرية الوطنية. وصوت المجلس لصالح التوصية بطرح العرض لتصويت المساهمين، بعد عملية التقييم الخاصة التي نفذتها شركة «كيه بي إم جي». وبعد أن ناقش المجلس بنود العرض بما فيها إمكانية قبول الصفقة، اتفق الم

جلس في اجتماعه الذي عقد بتاريخ 11 نوفمبر 2020 على اعتماد طرح الصفقة لتصويت المساهمين. وراجع مجلس الإدارة بنود العرض بما فيها تقرير الموقف القانوني والذي أعدته شركة «آلين آند أوفيري»، وتقرير تقييمي وتقرير الإجراءات المالية الواجبة الخاص بالشركة الذي أعدته شركة «كيه بي إم جي».

وينتظر أن تسفر صفقة توحيد الأعمال عن تأسيس شركة موحدة رائدة ومتكاملة في مجال الهندسة والمشتريات والتشييد بما تمتلكه «المجموعة الموحدة» من حضور واسع في الأسواق الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا. وستحتفظ شركة الجرافات البحرية الوطنية بإدراجها في سوق أبوظبي. وبعد إتمام الصفقة وتوحيد الأعمال ستصبح «المجموعة الموحدة» واحدة من بين أكبر الشركات المدرجة في السوق من حيث رأس المال.

وتتطلب الموافقة على إتمام الصفقة اعتمادها من طرف المساهمين في « الجرافات البحرية الوطنية» وذلك خلال اجتماع جمعيتهم العمومية المقرر قبل نهاية عام 2020، ويتوقع اكتمال الصفقة وإصدار الأدوات المالية القابلة للتحول وإدراج الأسهم الجديدة لشركة «شركة الجرافات البحرية الوطنية» بحلول نهاية الربع الأول من عام 2021.

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