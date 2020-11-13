581 مليون درهم إيرادات «أركان» في 9 أشهر

المصدر: (أبوظبي- البيان)

سجلت شركة أركان لمواد البناء التابعة لـ «القابضة» (ADQ)، صافي خسائر قدره 5.42 ملايين درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2020، وحققت أرباحاً غير مكررة قدرها 1.71 مليون درهم من بيع أصول الخردة مقارنة مع أرباح بلغت 7.53 ملايين درهم خلال الفترة ذاتها من العام 2019 وأرباحاً غير مكررة بقيمة 28.50 مليون درهم من بيع أصول الخردة في مصنع الإمارات للإسمنت وعائدات مطالبات التأمين في قسم الأسمنت. وبلغت الإيرادات 581.02 مليون درهم. وقال المهندس جمال سالم الظاهري، رئيس مجلس إدارة «أركان»: «تأثر قطاع البناء والإنشاء بشكل كبير على مدار العام بسبب تفشي الجائحة».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز