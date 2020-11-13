137 مليون درهم أرباح «سلامة» في 9 أشهر

حققت الشركة الإسلامية العربية للتأمين «سلامة»، صافي أرباح خلال الأشهر التسعة الأولى، يقدر بـ 137,06 مليون درهم، بالمقارنة مع 34,99 مليون درهم للفترة نفسها من عام 2019، ويشمل ذلك الربح غير المتكرر بقيمة 63,37 مليون درهم، نتيجة بيع جزء من أسهم شركة «سلامة السعودية».

وارتفع إجمالي أقساط التأمين المكتتبة بنسبة 7,5%، لتصل إلى 949 مليون درهم. ارتفع صافي الربح الأساسي بنسبة كبيرة، تخطت الضعف على أساس سنوي، ليصل إلى 73,69 مليون درهم، وذلك بفضل أدائها القوي في الإمارات ومصر.

وبقيت الشركة على التزامها بتوفير العائدات للمساهمين، عبر توزيعات الأرباح النقدية، حيث أعلنت مؤخراً عن توزيعات أرباح نقدية مرحلية، بقيمة 3 فلوس للسهم الواحد، عن عام 2020.

وبشكل عام، سجلت «سلامة» نمواً بنسبة 7,5 % في إجمالي المساهمة المكتتبة، لتصل إلى 949 مليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2020، بالمقارنة مع 883 مليون درهم في الفترة نفسها من عام 2019.

وقال مصطفى غازي خريبة، العضو المنتدب لـ «سلامة»: «حافظت شركتنا على نموّها الإيجابي، بالرغم من التحديات الناتجة عن جائحة «كوفيد 19»». (دبي- البيان)

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