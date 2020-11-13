960 مليون درهم إيرادات «دانة غاز» في 9 أشهر

المصدر: (الشارقة - البيان)

حققت «دانة غاز» صافي أرباح 113 مليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2020، مقارنة بـ254 مليون درهم للفترة نفسها من عام 2019.

وذلك قبل احتساب مخصصات غير نقدية لمرة واحدة ومصادر دخل أخرى. وبعد احتساب هذه المخصصات، تسجّل الشركة خسائر بقيمة 1,390 مليون درهم، وساهمت العمليات التشغيلية المستمرة (المرتبطة بالأصول التي لم يتم بيعها) بإضافة 29 مليون دولار إلى الأرباح؛ مما يعكس ربحية أعمال الشركة من أنشطتها الرئيسية. وبلغت إيرادات الشركة 960 مليون درهم.

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