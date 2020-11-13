931 مليون درهم خسائر «داماك» في 9 أشهر

المصدر: (دبي- البيان)

سجلت شركة داماك خسائر صافية تقدر بـ 931 مليون درهم في التسعة أشهر الأولى، مقارنة بأرباح 133 مليون في الفترة المماثلة من 2019.

واستقرت الأصول عند 21.8 مليار درهم. وسجلت الشركة إيرادات 3.7 مليارات درهم بينما وصلت قيمة المبيعات المحجوزة إلى 1.6 مليار درهم، وبلغ إجمالي الديون 3.3 مليارات درهم، فيما وصلت قيمة السيولة النقدية والمصرفية إلى 4.6 مليارات درهم،.

وبلغت العقارات المُطوّرة 8.5 مليارات. وقال حسين سجواني، رئيس مجلس الإدارة: «ما زلنا نُعاني من تداعيات الجائحة التي ألقت بظلالها السلبية على العقارات، نعتقد بأنّنا سنحتاج لفترة طويلة قبل أن نلمس الاتجاه التصاعدي للانتعاش في السوق».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز