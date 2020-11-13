«الواحة» تتحول للربحية بـ 59 مليوناً

المصدر: أبوظبي - البيان

حققت «الواحة كابيتال» صافي أرباح للأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 59 مليون درهم، مقابل 387 مليون درهم خسارة في عام 2019، وبلغ صافي ربح الربع الثالث (العائدة إلى مالكي الشركة) 86 مليون درهم مقارنة بصافي خسارة 205 ملايين درهم في الربع الثالث 2019،

وبلغ إجمالي الدخل 282 مليون درهم في الربع الثالث، مقارنة بـ 5 ملايين في الربع المقابل 2019، وبلغ إجمالي الانخفاضات في الأصول 17 مليون درهم مقابل 117 مليون درهم، وبلغت مساهمة الدخل بمقدار 72 مليون درهم من الاستثمارات الخاصة، مقابل خسارة الربع الثالث من عام 2019 البالغة 151 مليون درهم، وتم تخفيض الإدارة لتكاليف المصاريف العمومية والإدارية بنسبة 21%.

وقال أحمد خليفة المهيري، الرئيس التنفيذي للواحة كابيتال: «يبين أداؤنا القوي في الربع الماضي على جودة ومتانة نهجنا الاستثماري المتبع. فنحن نمتلك الوسائل الفعالة والرغبة الكبيرة في تنمية كلا الجانبين من أعمالنا، وبالنظر إلى الارتفاع الذي حققه سعر سهمنا في الربع الأخير من العام الماضي بنسبة وصلت إلى 43%، فمن الواضح أن مستثمرينا ينظرون إلينا كوجهة رئيسية لتنمية استثماراتهم».

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