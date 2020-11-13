13 % نمو أرباح «تبريد» الربعية

المصدر: أبوظبي - البيان

حافظت شركة تبريد على أدائها القوي، وحققت نتائج مميزة في العديد من المؤشرات الرئيسية على أساس سنوي. وبلغ صافي الأرباح خلال الربع الثالث 370 مليون درهم بنمو سنوي 13%، في حين ارتفع إجمالي الإيرادات 12% إلى 1.258 مليون درهم. وزادت إيرادات وحدة المياه المبردة الأساسية بواقع 14% محققةً 1.219 مليون درهم.

وارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بواقع 20% محققةً 677 مليون درهم، وانخفضت حصة الشركة في نتائج شركات زميلة ومشاريع مشتركة بواقع 17% إلى 58 مليون درهم، وارتفع إجمالي توصيلات المجموعة في مختلف أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي إلى 1352.4 ألف طن تبريد مع إضافة 169.7 ألف طن تبريد أضيفت لعملاء جدد خلال الأشهر التسعة الأولى منها 158.4 ألف طن تبريد في الإمارات، و11.3 ألف طن تبريد خارج الدولة.

وقال خالد عبد الله القبيسي، رئيس مجلس إدارة شركة «تبريد»: «أثبتت تبريد موقعها القوي ومرونتها وقدرتها العالية على التكيف مع بيئة التشغيل غير المسبوقة هذا العام ليس فقط من خلال نتائجنا الحالية، ولكن أيضاً من خلال تركيز الفريق المستمر على تطوير حلول رائدة». وقال بدر اللمكي، الرئيس التنفيذي لـشركة «تبريد»: «نستمر في تنفيذ خططنا طويلة الأجل، بما في ذلك الاستثمار في البنية التحتية واستثمار رأس المال في فرص جذابة على المدى البعيد».

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