«مبادلة» تشارك في تمويل «تير» بـ 250 مليوناً

المصدر: (دبي - البيان)

أعلنت شركة «تير» TIER، المزوّد الأوروبي لخدمات التنقل المصغّرة، عن إتمام جولة تمويلية بقيمة 250 مليون دولار ضمن السلسلة «سي» بقيادة صندوق رؤية 2 التابع لسوفت بنك. وشارك في الجولة مستثمرون حاليون من بينهم مبادلة للاستثمارات المالية، الذراع الاستثماري لشركة مبادلة للاستثمار، ونورث زون، وجود ووتر، ووايت ستار، ونوفاتور وآر تي بي جلوبال.وقال لورانس لوشنر، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة TIER: «بعد تحقيق الربحية من خلال السكوترات الكهربائية، أرسينا الأسس اللازمة لنكون المزوّد الرائد في مجال التنقل».

وقال إبراهيم عجمي، رئيس وحدة الاستثمارات في الشركات الناشئة لدى شركة مبادلة للاستثمار: «منذ شراكتنا الأولى أبهرتنا منتجاتهم المبتكرة، وجودة وسرعة التنفيذ التي حققها لورانس وفريقه لترسيخ مكانة TIER كأفضل شركة للتنقل المصغّر في أوروبا. ونتطلع إلى قيام الشركة بتقديم حلول التنقل المستدام إلى مزيد من المدن».

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