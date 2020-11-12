إغلاق 216 ثغرة أمنية في منتجات «مايكروسوفت» و«إنتل» و«ساب» و«أدوبي»

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

حذرت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الدولة، من ثغرات أمنية خطيرة في عدة برامج وتطبيقات شهيرة، قد تسمح بتنفيذ أوامر برمجية ضارة، أو هجمات إلكترونية أو تسريب معلومات، مشيرة إلى أن التحديثات الأخيرة لتلك البرامج والتطبيقات، ستغلق نحو 216 ثغرة أمنية، منها 112 لبعض منتجات «مايكروسوفت»، و95 لمنتجات «إنتل»، و6 ثغرات لـ «ساب»، و3 ثغرات لمنتجات «أدوبي».

وقال الفريق الوطني للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي، التابع للهيئة، في سلسلة تحذيرات أمنية أمس، إن «موزيلا» أصدرت تحديثات أمنية لمتصفح «فايرفوكس»، و«فايرفوكس أي إس آر» و«ثاندربيرد»، حيث قامت بإصلاح ثغرة أمنية خطيرة، قد تسمح بتنفيذ أوامر برمجية ضارة، ونصح المستخدمين بتثبيت التحديات التي تتضمن إصلاحات تلك الثغرات الأمنية.

وذكر الفريق الوطني أن «مايكروسوفت»، أطلقت أيضاً تحديثاتها الأمنية لهذا الشهر، حيث تم فيها إغلاق 112 ثغرة أمنية لعدة منتجات، منها «ويندوز» وحزمة أوفيس ومتصفح إيدج، حيث إن 17 من تلك الثغرات مصنفة كخطرة جداً، كما تتضمن التحديثات أيضاً إصلاحاً لثغرة تسمح بالحصول على صلاحيات بمستوى «كيرنل»، التي يجري استغلالها حالياً، ونصح المستخدمين بتثبيت التحديثات الجديدة عبر الذهاب إلى الإعدادات ثم التحديث والأمان.

وأشار الفريق الوطني إلى إطلاق «أدوبي»، تحديثات أمنية لتطبيق «أدوب ريدر موبيل» على نظام أندرويد، و«أدوب كونيكت»، تم فيها إغلاق 3 ثغرات أمنية، قد تسمح بهجمة «XSS» أو تسريب المعلومات، ونصح المستخدمين بتثبيت آخر التحديثات للمنتجات المتأثرة بالثغرات، فيما أطلقت «ساب» حزمة تحديثات أمنية لهذا الشهر، تم فيها إغلاق عدة ثغرات، 6 منها خطيرة جداً يمكن أن تؤدي إلى تسريب المعلومات، وتصعيد صلاحيات النظام وهجمات «XSS»، ونصحت بتثبيت آخر التحديثات.

ولفت الفريق الوطني إلى إصدار «إنتل» مجموعة تحديثات أمنية لعدة منتجات لهذا الشهر، تم فيها إغلاق 95 ثغرة أمنية، بعضها صنفت كخطرة جداً، وقد تسمح للمهاجم بالحصول على صلاحيات أعلى في النظام أو تسريب المعلومات الحساسة، كما أطلقت «غوغل» أحدث إصدارتها من متصفح كروم لأنظمة ويندوز وماك ولينكس، والذي يتضمن إغلاق ثغرتين أمنيتين، يجري استغلالهما حالياً، حيث تسمح للمهاجم بتنفيذ أوامر برمجية خبيثة عن بعد، ونصح مستخدمي ومسؤولي تقنية المعلومات، بتحديث إلى الإصدار الجديد.

تحذيرات

تواصل الجهات الرقابية في الدولة، تحذيراتها باستمرار من هجمات إلكترونية، بهدف السطو على المعلومات والبيانات، لطلب الفدية أو بغرض التخريب، حيث تصدت ومنعت الهيئة نحو 743 ألفاً و345 محاولة وهجمة سيبرانية خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، لا سيما بعدما تزايدت في الآونة الأخيرة محاولات النصب والتصيد والاحتيال، بسبب أزمة جائحة «كورونا».

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