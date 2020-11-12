موانئ دبي العالمية وجافزا تفوزان بجوائز التميز لقطاع الأعمال

المصدر: دبي- البيان

فازت موانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات، والمنطقة الحرة لجبل علي (جافزا)، بجائزتين في الدورة السادسة والعشرين من جوائز التميز لقطاع الأعمال.

وأطلقت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، هذه الجوائز، لتكريم الشركات المتميزة بجودة أعمالها، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله. وقام سامي القمزي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية، بإلقاء الكلمة الافتتاحية للحفل الافتراضي، حيث تم الإعلان عن فوز موانئ دبي العالمية – إقليم الإمارات، بجائزة دبي الذهبية للجودة، في حين فازت جافزا بجائزة دبي للتنمية البشرية.

إنجاز بارز

وعبر عقود، ساهمت موانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات، بشكل متواصل في النمو الاقتصادي لإمارة دبي، لتشكل محركاً اقتصادياً رئيساً فيها، وتسهم بأكثر من ثلث الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، بنسبة 33.4 %.

حيث تتكامل مهمة موانئ دبي العالمية، مع رؤية الإمارات 2021، في تمكين الموانئ بالأنظمة المتطورة، والتميّز في خدمة العملاء. واستناداً إلى شبكتها الواسعة التي تربط بين أكثر من 3.5 مليارات نسمة في العديد من الاقتصادات الناشئة، تعتبر موانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات، ممكناً رائداً للتجارة الذكية، من أجل تحقيق مستقبل أفضل.

وقال محمد المعلم المدير التنفيذي، مدير عام موانئ دبي العالمية – إقليم الإمارات، والمدير التنفيذي لجافزا: «فوزنا بالجائزتين شرف كبير لنا، وعلامة فارقة في مسيرتنا، ما يؤكد على نجاح برامجنا للتطوير والتميّز المؤسسي. واستراتيجيتنا تتمحور حول شعار «العميل أولاً».

وبنينا ثقافتنا المؤسسية لتشجيع الابتكار والإبداع، لنضمن تطورها باستمرار، كي تلبي متطلبات الأسواق الديناميكية، ويبرز هذا التقدير الذي حظينا به، مدى جهوزية أعمالنا، التي تلتزم بالجودة والعمل بالمستهدفات الذكية. ومنذ بداياتنا، ونحن نتبنى أفضل الممارسات التي تتماشى مع الأهداف الاستراتيجية لإمارة دبي ودولة الإمارات، مستلهمين من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم».

وأضاف: «في موانئ دبي العالمية، نضع في قمة أولوياتنا، توفير بيئة عمل مشجعة ومحفزة على التعلم والنمو، إذ يعد الابتكار المتواصل والعمل المشترك والتميّز في الأداء، مكونات رئيسة لأخلاقياتنا في العمل. كما نؤمن إيماناً راسخاً بأن الاستمرار في تعليم وتطوير موظفينا، يعد أمراً ضرورياً لتفوقنا وتعزيز إنتاجيتنا، لذا، نحرص على تحفيزهم دائماً لاكتساب معارف ومهارات جديدة. وتشكل هذه الجوائز شهادة لنا على عملنا الجاد، وبرهاناً على تفاني فريقنا في سبيل الإنجاز، وسيكون هذا التقدير، حافزاً لنا على العمل بجد، والطموح إلى تحقيق مستويات أفضل في المستقبل».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز