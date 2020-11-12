احتفالات متنوعة في دبي بمهرجان ديوالي

المصدر: دبي ـ البيان

تحتفل دبي بمهرجان الأضواء "ديوالي" من خلال العديد من عروض الألعاب النارية والنوافير الراقصة والموسيقى الإيقاعية. وتشمل الاحتفالات بمهرجان ديوالي لهذا العام.

والتي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، عروض الألعاب النارية المذهلة في اثنتين من أفضل الوجهات العائلية في المدينة، وهما القرية العالمية وذا بوينت. وسترحب الوجهتان بسكان دبي وزوارها للاستمتاع بعروض مصممة بشكل مثالي لتجمع بين الصوت والضوء والألوان المبهجة احتفالاً بمهرجان ديوالي لعام 2020.

وسيحظى الأصدقاء والعائلات الذين يزورون ذا بوينت، وجهة تناول الطعام والتجزئة والترفيه في نخلة جميرا، بفرصة الاستمتاع بعرض مصمم خصيصاً لنافورة النخلة، أكبر نافورة راقصة في العالم، بالإضافة إلى عروض نارية رائعة غداً.

وفي تمام الساعة 9 مساءً، تضيء الألعاب النارية مبنى فندق أتلانتس النخلة وذا بوينت قبل أن يبدأ عرض نافورة النخلة الراقصة. وسيستقطب العرض الخاص بمهرجان ديوالي عدداً كبيراً من المشاهدين على نغمات أغنية "مالهاري" للمطرب فيشال دادلاني من الفيلم الهندي باجيراو ماستاني. ويمكن لزوار ذا بوينت الاستمتاع بتخفيضات بنسبة 25% على قوائم الطعام الخاصة بمهرجان ديوالي في عدد من الوجهات المختارة خلال فترة الليل.

وتحتفل القرية العالمية، بمهرجان الأضواء مع مجموعة ضخمة من العروض الترفيهية والعروض الحية والمأكولات والمئات من أكشاك البيع بالتجزئة والألعاب النارية.

وسيستمتع زوار الجناح الهندي بالعروض الموسيقية وعروض الألعاب النارية التي تقام أيام الخميس والجمعة الساعة 9 مساءً في إطار الاحتفالات بمهرجان الأضواء في القرية العالمية. وجرى تصميم العروض لتعكس العلاقات طويلة الأمد بين دولة الإمارات العربية المتحدة والهند، حيث تصاحب الألعاب النارية مجموعة مختارة من الأغاني الهندية التي حققت نجاحاً كبيراً في منطقة الخليج العربي وجميع أنحاء العالم.

وتأتي عروض الألعاب النارية في إطار برنامج متميز للفعاليات يشمل عرضاً فنياً رائعاً تقدمه فرقة أبسوليوت بوليوود المكونة من 16 فناناً على المسرح الرئيسي للقرية العالمية.

ويأخذ العرض الذي يُقام حتى 14 نوفمبر، زوار القرية العالمية في رحلة وراء الكواليس لتسليط الضوء على صناعة عدد من أبرز أفلام السينما الهندية، كما يشمل ظهوراً لشخصيات من برنامج الرسوم المتحركة المفضل للأطفال تشوتا بيم، بالإضافة إلى العروض الفنية التي تحمل طابع مهرجان ديوالي وغيرها الكثير.

وبالنسبة لمحبي الطعام من العائلات، تعد القرية العالمية موطناً لعدد من أفضل المطاعم الهندية في المدينة، والتي تقدم مجموعة متنوعة من النكهات والمأكولات التقليدية الخاصة بمهرجان ديوالي التي يمكن الاستمتاع بها. وتشمل قائمة المطاعم في القرية غراند باربيكيو وقرية البنجاب وإنديان تشات بازار وكولفيليشس وإيفريثينغ باراتا بالإضافة إلى عدد من بائعي المأكولات السريعة.

وتقدم دبي فستيفال سيتي عروضاً تحمل طابع مهرجان الأضواء "ديوالي" والليزر والألعاب النارية في إطار عرض "تخيل" المذهل الذي حطم الأرقام القياسية.

وسيستمع زوار فستيفال باي يومياً وحتى 21 نوفمبر، بمشاهدة عرض "حديقة هاتيز" الذي يحكي قصة رائعة لفيل صغير، إلى جانب أداء مذهل لأغنية البوب الهندية "جاي هو".

وسيقدم عرض "تخيل" عروضاً جديدة تماماً جرى تصميمها خصيصاً لاحتفالات مهرجان ديوالي لهذا العام، وتجمع بين الماء والأضواء والليزر لتقديم عروض مذهلة.

وتبدأ عروض "حديقة هاتيز" و"جاي هو" والتي يتبعها عروض خاصة لتهنئة الزوار بمناسبة مهرجان ديوالي، يومياً في تمام الساعة 6:30 مساءً.

ويدعو عرض "تخيل" جميع المستوقين أيضاً للاستمتاع بمجموعة متنوعة من خيارات الطعام افي ووترفرونت فستيفال باي لقضاء أوقات ممتعة مع العائلة والأصدقاء أثناء مشاهدة عرض "تخيل"، فضلاً عن الاستمتاع بعروض التسوق المغرية في متاجر التجزئة في دبي فستيفال سيتي.

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